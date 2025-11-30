НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53048
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Распространенное мнение о плачевном уровне нашей жизни по сравнению с жителями развитых стран более основано на эмоциональных оценках и излишне раздуто. За последние 15 лет мир значительно изменился - они стали чуть хуже, мы – чуть лучше. Но никто не готов этого признавать: ни они, ни мы.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29329
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод: распространенное мнение о плачевном уровне нашей жизни по сравнению с жителями развитых стран более основано на эмоциональных оценках и излишне раздуто. 

Спасибо автору за то, что разнёс в клочья тезис Акроса, что поуехавшие свалили за сладкой жизнью. А теперь давайте разбираться, от чего на самом деле люди сваливают из Казахстана.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1508
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погодите-погодите! Т.е. в Германии семья спокойно может прожить при 1 работающем? И у неё даже остаётся 550 евро в конце месяца? Теперь сравните с Казахстаном :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29329
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Погодите-погодите! Т.е. в Германии семья спокойно может прожить при 1 работающем? И у неё даже остаётся 550 евро в конце месяца? Теперь сравните с Казахстаном

Ишь ты, заметил.)) Из-за вас теперь всю статью переписывать придется :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8616
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что разнёс в клочья тезис Акроса, что поуехавшие свалили за сладкой жизнью.


Не думаю что - РАЗНЁС- цифры ВЫДЕРНУТЫ и ПОДОГНАНЫ под его умозаключения.
И именно - за СЛАДКИМИ коврижками: политика ЖИВОТА преобладает над МЫСЛЬЮ.

Цитата:
maxsaf:
от чего на самом деле люди сваливают из Казахстана


Элементарно, Ватсон: - сладко ЖРАТЬ; сладко СПАТЬ и сладко СРАТЬ.
Достаточно посмотреть статистику причины отьездов- наименее всего по политическим мотивам, её там практически НЕТ.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29329
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:28
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
наименее всего по политическим мотивам, её там практически НЕТ.

Потому что невыездные :lol:
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1508
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:36
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Элементарно, Ватсон: - сладко ЖРАТЬ


А как же более лучшая экология, медицина, климат, инфраструктура, более доступные путешествия, образование для детей - уровень жизни, в общем? Тут даже не эмиграция, а переезд в Астану из Костаная имеет смысл (часть перечисленного лучше).
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29329
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:59
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
политика ЖИВОТА преобладает над МЫСЛЬЮ.

Самая первая и самая логичная мысль - накормить себя и семью. А вы это выставляете как какое-то противоречие.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29329
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 11:56
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проанализируем дебит с кредитом гипотетической семьи из трех человек, переехавших туда из Костаная в поисках счастья.

Эл Пачино, давай ответный анализ 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4872
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 12:31
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Эл Пачино, давай ответный анализ

Нет смысла, автор и малейшего представления не имеет о сущности темы. У него заточка на мигрантов. А я тут этой разницы не вижу. На большинстве производств, существует тарифная сетка и кто откуда роли не играет от слова совсем. ЗП или такая же, или как как себя подашь. С гипотетических 5000 останется 2700 не больше, если не самозанятый. Так как с налогом (500 смущает, но проверять не буду) идут социальные, пенсионные отчисления, также страховку за уходом по старости и медицинскую. Я уже отмечал, у меня только медицинская более 400 евро в месяц, плюс шеф платит такую же сумму. Так что на руки остаётся примерно от половины до 2/3 от брутто. Зависит от налогового класса (их 6-ть в Германии) и от количества детей. Так что тут обсуждать собственно нечего. 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4872
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 12:41
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Эл Пачино, давай ответный анализ

Ах да, по мнению местных немцев, тут мигрантам раздают льготные кредиты. Потому, что у каждого второго или свой дом или квартира. Они удивляются, как таг? :lol:
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1524
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 12:55
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" А расходы в 600 тысяч по силам многим нашим семьям, хотя мы склонны это отрицать".
Такие расходы для нас пустяк, автор наверное не в курсе, у нас гораздо больше смогут потратить влегкую. Вот доходы в 600 тыс.гораздо сложнее обеспечить :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46584
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 13:42
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор нахимичил тут под себя конечно и еще взял какие то 600 тысяч, опять же говоря так сказать не правду.
Ну допустим зп у меня 500-600 тысяч, делим на всех членов семьи и на больного старого тестя, который получает 99 тысяч пенсии, ну ладно, на пятерых и что?
Выходит по 100 с небольшим тысяч на человека и что?
Сам автор на эти деньги может прожить, оплатить коммуналку, приодеться и еще купить квартиру или «шикарную» машину?
Зачем смешить то мои тапочки, пользуясь каким то не совсем умным подгоняловым?
Понимаю пропаганда патриотизма требует это от него, но не до такой же степени!
Профайл
A
§ Alexander
(Пользователи)
Регистрация:
19.06.25
Сообщений:
2
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 14:09
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред полнейший автор написал. Он понятное не имеет что к чему!

Правильно тут уже подметили про одного работающего.
Если в семье работает 2 человека, то семья может спокойно жить и ни о чем особо не париться, арендовать квартиру, отлично питаться и т.д.

Что по налогам, так же бред. Так же уже написали про то что есть 6 налоговых классов. Минимальные налоговые вычеты с ЗП 30%.
Коммунальные расходы, аренда квартиры ..... в стоимость аренды квартиры уже входит и оплата за отопление, вывоз мусора, вода и т.д. Так что тоже бред! И да, стоимость аренды сильно зависит от города и от того когда начали арендовать квартиру. Если человек живет давно, то и платит за аренду существенно меньше, чем нежели искать сейчас новую квартиру в аренду.

Продуктовая корзина. На семью из 4 человек это 500-600 евро.
Для понимания цен. Молоко в тетрапаке 3,5% - 1,09 Евро, мука 0,59 Евро, форель филе с кожей - 15 Евро

Ну и теперь можно посчитать, семья из 4 человек, двое работают и двое детей.
Возьмем даже не 4300 ЗП как у автора, а меньшую. Допустим каждый зарабатывает 3500. После вычета налогов останется на руки допустим 4200. На детей платят 255 на каждого, это 510 евро.
Итога доход семьи 4710 евро в месяц

Возьмем не слишком крупный город, но и не маленький.

Аренда квартиры - 800 Евро
Продуктовая корзина - 600 Евро
МОбильная связь, домашний интернет, свет - 180 евро
Проездные(если без авто) - взрослые и школьные, на 4 человека это что-то типа 150 евро.
Что имеем: расход 1730

Остается 2980 евро.

Пособие на ребенка платится до 25 лет, при условии что "ребенок" учится.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10456
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 14:57
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Германии конечно сейчас то же не сладко,но есть всё таки большой плюс,если потреял работу,но до этого долго и хорошо трудился,то можно не работая получать неплохие деньги,правда не долго но с годик протянуть можно.
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS