НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53048
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Распространенное мнение о плачевном уровне нашей жизни по сравнению с жителями развитых стран более основано на эмоциональных оценках и излишне раздуто. За последние 15 лет мир значительно изменился - они стали чуть хуже, мы – чуть лучше. Но никто не готов этого признавать: ни они, ни мы.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29328
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод: распространенное мнение о плачевном уровне нашей жизни по сравнению с жителями развитых стран более основано на эмоциональных оценках и излишне раздуто. 

Спасибо автору за то, что разнёс в клочья тезис Акроса, что поуехавшие свалили за сладкой жизнью. А теперь давайте разбираться, от чего на самом деле люди сваливают из Казахстана.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1508
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погодите-погодите! Т.е. в Германии семья спокойно может прожить при 1 работающем? И у неё даже остаётся 550 евро в конце месяца? Теперь сравните с Казахстаном :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29328
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 09:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Погодите-погодите! Т.е. в Германии семья спокойно может прожить при 1 работающем? И у неё даже остаётся 550 евро в конце месяца? Теперь сравните с Казахстаном

Ишь ты, заметил.)) Из-за вас теперь всю статью переписывать придется :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8616
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что разнёс в клочья тезис Акроса, что поуехавшие свалили за сладкой жизнью.


Не думаю что - РАЗНЁС- цифры ВЫДЕРНУТЫ и ПОДОГНАНЫ под его умозаключения.
И именно - за СЛАДКИМИ коврижками: политика ЖИВОТА преобладает над МЫСЛЬЮ.

Цитата:
maxsaf:
от чего на самом деле люди сваливают из Казахстана


Элементарно, Ватсон: - сладко ЖРАТЬ; сладко СПАТЬ и сладко СРАТЬ.
Достаточно посмотреть статистику причины отьездов- наименее всего по политическим мотивам, её там практически НЕТ.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29328
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:28
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
наименее всего по политическим мотивам, её там практически НЕТ.

Потому что невыездные :lol:
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1508
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:36
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Элементарно, Ватсон: - сладко ЖРАТЬ


А как же более лучшая экология, медицина, климат, инфраструктура, более доступные путешествия, образование для детей - уровень жизни, в общем? Тут даже не эмиграция, а переезд в Астану из Костаная имеет смысл (часть перечисленного лучше).
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29328
Феодор МАЦУКАТОВ: Магия цифр вместо бессилия слов
Отправлено: 30.11.25 - 10:59
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
политика ЖИВОТА преобладает над МЫСЛЬЮ.

Самая первая и самая логичная мысль - накормить себя и семью. А вы это выставляете как какое-то противоречие.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS