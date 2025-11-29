Re: Протрезвился, выпил, в тюрьму! - Каков портрет городского...

Отправлено: - 22:36

Цитата:///В этом году за 10 месяцев задержано 4 000 человек, а за такой же период прошлого года – 1 986 человек. То есть в два раза больше.///



В молодости когда только начинал работать инженером, в МТМ был старинный токарный станок с 30-х годов прошлого века: его марка была- ДИП-300, расшифровывался на полном серъёзе: - "..Догоним и Перегоним Америку...".



Цитата:///В результате между ним и двумя его собутыльниками возник конфликт. В ходе которого последние, вооружившись ножом, нанесли потерпевшему около десяти проникающих ранений, оказавшихся смертельными.///



Если бы не было этого ПРИНУДИТЕЛЬНОГО лечения - то может быть и былибы ЖИВЫ эти алкаши и дальше потихоньку попивали.



Цитата://Не наблюдалось.///



Откровенно, молодец майор- тогда каков СМЫСЛ этого принудительного лечения - трата бюджетных денег и прочие нервы и геморрой - кому суждено умереть от болезни - тот и умрёт от болезни; кому суждено умереть по возрасту- тот и умрёт от возраста; кому суждено умереть от несчастного случая- то и умрёт от несчастного случая; кому суждено умереть от водки- тот и умрёт от водки.



Цитата:///Мы знаем, какие магазины допускают нарушения. Они находятся под особым контролем.///



Это называется: "..информация добыта ОПЕРАТИВНЫМ путём..."- эти же алкаши и сдают .