Протрезвился, выпил, в тюрьму! - Каков портрет городского алкоголизма и что может сделать с этим полиция в Костанае?
Отправлено: 29.11.25 - 21:03
За 10 месяцев 2025 года в Костанае уровень алкоголизации населения вырос на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помогает ли принудительное лечение? И почему полицию обвиняют в провокациях при контрольной закупке спиртного?
Отправлено: 29.11.25 - 21:03
Хотелось бы отметить, что полиция продолжает борьбу
Приведу лишь несколько примеров как полиция ведёт эту самую борьбу. Участковый и бизнес договариваются,один закрывает глаза на всё,а другой дает материальную поддержку,тут являются другие участковые и нагибают бизнес, последний не собирается кормить всех подряд посылает всех подальше,тогда проверяющие просто подделывают протокол, доводят до суда,а судья несмотря на железобетонные аргументы своей правоты все равно проигрывает суд. У последнего есть внутреннее убеждение и с ним не поспоришь
Отправлено: 29.11.25 - 21:13
О Господи. Да откуда ей знать))
. Что такое алкоголь. Есть. Два типа. Один которому хочется каждый божий день.
Отправлено: 29.11.25 - 21:14
Есть второй тип. Выпил и остановится не может.
Отправлено: 29.11.25 - 21:15
Есть третий тип. Агрессивный. Человек который не модежет. Себя контролировать.
Отправлено: 29.11.25 - 22:36
Цитата:///В этом году за 10 месяцев задержано 4 000 человек, а за такой же период прошлого года – 1 986 человек. То есть в два раза больше.///
В молодости когда только начинал работать инженером, в МТМ был старинный токарный станок с 30-х годов прошлого века: его марка была- ДИП-300, расшифровывался на полном серъёзе: - "..Догоним и Перегоним Америку...".
Цитата:///В результате между ним и двумя его собутыльниками возник конфликт. В ходе которого последние, вооружившись ножом, нанесли потерпевшему около десяти проникающих ранений, оказавшихся смертельными.///
Если бы не было этого ПРИНУДИТЕЛЬНОГО лечения - то может быть и былибы ЖИВЫ эти алкаши и дальше потихоньку попивали.
Цитата://Не наблюдалось.///
Откровенно, молодец майор- тогда каков СМЫСЛ этого принудительного лечения - трата бюджетных денег и прочие нервы и геморрой - кому суждено умереть от болезни - тот и умрёт от болезни; кому суждено умереть по возрасту- тот и умрёт от возраста; кому суждено умереть от несчастного случая- то и умрёт от несчастного случая; кому суждено умереть от водки- тот и умрёт от водки.
Цитата:///Мы знаем, какие магазины допускают нарушения. Они находятся под особым контролем.///
Это называется: "..информация добыта ОПЕРАТИВНЫМ путём..."- эти же алкаши и сдают .
Отправлено: 30.11.25 - 08:17
Цитата:
Но делать с ними ничего не будем - невыгодно это. Они делают все - планы по поиску калдырей, галочку в списке найденных магазинов- нарушителей; набивают финансовую подушку и т.д.
Рука руку моет - закрыв такой магаз, рука резко потеряет источник омовения..
Отправлено: 30.11.25 - 08:19
Но при этом жесткая борьба с энергетиками показывает свою бескомпромиссность)))
Смехота
Боролись бы действительно с потреблением - битва была бы куда жёстче.
На примере курева - кого то заботит здоровье нации? Да нихрена! Вот вейпы подрывают заработки табачных компаний - вейпы запрещают по-тихому. А чтобы бабки шли нужным потоком - повышают акциз. Люди то курить не перестанут.
