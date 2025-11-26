НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Костанае озеру Тарелочка акимат обещает все-таки провести реанимацию
 
 
В Костанае озеру Тарелочка акимат обещает все-таки провести реанимацию
Об этом аким города сообщил на встрече акима области с населением 21 ноября. Это будет четвертая попытка сделать из болота, в которое превратился когда-то любимый рыбаками водоем, во что-то путное. Аким Костаная речь вел о парковой зоне.
Re: В Костанае озеру Тарелочка акимат обещает все-таки провести...
Это будет четвертая попытка сделать из болота,
.....Галина это не болото,а мелководный водоём.В этом болоте как вы пишите проводили всё лето дети ПЧСТРа,второго Кустаная,Уральской и Кирпички,может сегодня она стала болотом по вашему Галина....да болоте рыба не водится...
Re: В Костанае озеру Тарелочка акимат обещает все-таки провести...
Говорят, зато в подвалах окрестных многоэтажек теперь вода стоит :lol: Вот и озеро высохло. Арыки нужны - собирать воду талую и дождевую со всего микрорайона туда.

И да, имхо, власти правильно сделали, что решили его оставить. Там грунтовые воды рядом, лишняя вода впитываться не будет, вот её и надо убирать от домов. Также это плюс к климату - не так жарко летом будет, пыли меньше.
