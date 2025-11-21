Отправлено: - 19:28

Alehander:

Мы обязаны назвать зло злом

Цитата:Кто мы? Мы, Николай второй?А почему каким-то граниным ограничилось цитирование? Пасквилей много на советскую власть, тот же резун (кликуха -Суворов). Чего бы не процитировать других изгоев советского времени? Только с какой целью? Хотите именем Гранина назвать улицу в Рудном?Однако, мнения отщепенцев советского времени не поменяет отношение советских людей к своему времени, сколько не лей де...ма на то время.Я не сторонник советов, но и гадости мне сказать, что было все плохо (а осознанное время - 80е года прошлого века)- совесть не позволит.