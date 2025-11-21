Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53047
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 10:40
Я родился в Рудном, но вырос не здесь. Меня увезли из города ещё до того, как я научился мыслить или отождествлять себя с этим местом. Вернулся почти тридцатилетним. Для меня названия улиц не несут «тёплые детские воспоминания». Зато я остро чувствую, что стоит за тем или иным именем, и какую память оно формирует.
Читать новость
Читать новость
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 17:40
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 294
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 18:20
Alehander! А у нас что своих нет мозгов, будем слепо копировать что там прибалты мутят?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2180
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 22.11.25 - 00:47
..... да про голодомор забыли ....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2180
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 22.11.25 - 00:50
Цитата:
.....та и нам надо принять такой закон? придурки буду прыгать в колодец и мы вместе с ними?
Alehander:
В Литве в 2023 году вступил в силу закон «О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий». Этот закон, хотя и не является прямой декоммунизацией, запрещает увековечивать и изображать людей, символы и информацию, пропагандирующую авторитарные и тоталитарные режимы, в названиях улиц и на памятниках
В Литве в 2023 году вступил в силу закон «О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий». Этот закон, хотя и не является прямой декоммунизацией, запрещает увековечивать и изображать людей, символы и информацию, пропагандирующую авторитарные и тоталитарные режимы, в названиях улиц и на памятниках
.....та и нам надо принять такой закон? придурки буду прыгать в колодец и мы вместе с ними?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8615
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 22.11.25 - 09:45
Цитата:
Ваша цитата из статьи:- //речь не идет о переименовании всех асболютно улиц и замене русскоязычного названия на казахскоязычное. Я бы сказал так: в рамках государственной политики о декоммунизации.//
При чём тут Литва и Казахстан ???
Некорректное сравнение.
Надо было с Эретрии сравнить.
Статья претендует на ГЛУБОКОМЫСЛЕННОЕ видение проблеммы ( а, она РЕАЛЬНО существует), но технически написана - БЕЗГРАМОТНО и с ОШИБКАМИ.
Alehander:
В Литве в 2023 году в
В Литве в 2023 году в
Ваша цитата из статьи:- //речь не идет о переименовании всех асболютно улиц и замене русскоязычного названия на казахскоязычное. Я бы сказал так: в рамках государственной политики о декоммунизации.//
При чём тут Литва и Казахстан ???
Некорректное сравнение.
Надо было с Эретрии сравнить.
Статья претендует на ГЛУБОКОМЫСЛЕННОЕ видение проблеммы ( а, она РЕАЛЬНО существует), но технически написана - БЕЗГРАМОТНО и с ОШИБКАМИ.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 22.11.25 - 10:41
Цитата:
Спасибо
ACROS:
Спасибо
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 22.11.25 - 15:07
Цитата:
Введено то может и в ведено, только платится всё с налогов. С ЗП например, кто то приводил тут среднюю, около 4000 евро, уходит примерно половина на налоги и социальные отчисления, плюс страховки по пенсии, медицине и уходу. Я например за одну только медицинскую страховку 400 евро в месяц плачу, ту же сумму платит мой работодатель. А так , то да - она бесплатная, как и всё остальное.
[Исправлено: Эл-починно, 22.11.2025 - 16:21]
Alehander:
К 1910–1930-м годам: Германия - введено ещё в XIX веке
К 1910–1930-м годам: Германия - введено ещё в XIX веке
Введено то может и в ведено, только платится всё с налогов. С ЗП например, кто то приводил тут среднюю, около 4000 евро, уходит примерно половина на налоги и социальные отчисления, плюс страховки по пенсии, медицине и уходу. Я например за одну только медицинскую страховку 400 евро в месяц плачу, ту же сумму платит мой работодатель. А так , то да - она бесплатная, как и всё остальное.
[Исправлено: Эл-починно, 22.11.2025 - 16:21]
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 22.11.25 - 19:38
Имя палача (по мнению автора), которым названа, н-мер, улица - это тоже история, веха в истории республики. Казахстан был частью СССР, уникальной страны, перевернувшей существовавший до его возникновения мир.Зачем уничтожать об этом память?
Интересуясь тем, чьим именем названа улица, человек постигает историю, создаёт своё мнение об этом этапе. Почему в названиях должны отражаться только "хорошие" этапы? Как говорится, из песни слова не выкинешь...Тем более, для одного поколения это "хорошие", а для другого могут стать "плохие" и череда переименований станет бесконечной
Для кого-то палач, для кого-то яркий пример преданности своему делу.
Как Вы думаете, почему у Якова Кедми, ярого патриота Израиля, в юности со скандалами вырвавшегося из "оков" ненавистного СССР,руководителя службы «Натив», специализировавшейся на связях с евреями на постсоветском пространстве, в кабинете стоит бюстик Ф.Э.Дзержинского? (Смотрите видео с беседами и интерьвью с ним)
Интересуясь тем, чьим именем названа улица, человек постигает историю, создаёт своё мнение об этом этапе. Почему в названиях должны отражаться только "хорошие" этапы? Как говорится, из песни слова не выкинешь...Тем более, для одного поколения это "хорошие", а для другого могут стать "плохие" и череда переименований станет бесконечной
Для кого-то палач, для кого-то яркий пример преданности своему делу.
Как Вы думаете, почему у Якова Кедми, ярого патриота Израиля, в юности со скандалами вырвавшегося из "оков" ненавистного СССР,руководителя службы «Натив», специализировавшейся на связях с евреями на постсоветском пространстве, в кабинете стоит бюстик Ф.Э.Дзержинского? (Смотрите видео с беседами и интерьвью с ним)
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 22.11.25 - 19:48
И пора бы уже забыть "коммунизацию". Четвёртый десяток "капитализации"... Коммунизация осталась ТОЛЬКО В НАЗВАНИЯХ, которые ни чем не угрожают капиталистам
Или угрожают, что капиталистические власти так суетятся с переименованиями?
"Идеологически устаревшие"? А какая сейчас у нас в стране идеология?
Или дело всё же в "дерусификации"?
Или угрожают, что капиталистические власти так суетятся с переименованиями?
"Идеологически устаревшие"? А какая сейчас у нас в стране идеология?
Или дело всё же в "дерусификации"?
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 22.11.25 - 21:10
Автор стартанул резко, с режиме провокатора. И однобоко, что надо переименовать непременно.
Однако, автор не предложил достойных наименований, "не палачей", не мифологических образований и персонажей".
Просто накинуто на вентилятор. И подхвачено горячими головами, начинающими ворошить историю на свой лад.
Так нельзя! Этот вброс просто раскалывает общество.Критикуя - предлагай!
По декоммунизации, приведенной автором, как необходимость - копну чуть глубже. А как, интересно, автор простые, нейтральные, но русские названия поселков, ушедшие под переименования сможет обосновать? Борьба с чем?
Всем добра!
Однако, автор не предложил достойных наименований, "не палачей", не мифологических образований и персонажей".
Просто накинуто на вентилятор. И подхвачено горячими головами, начинающими ворошить историю на свой лад.
Так нельзя! Этот вброс просто раскалывает общество.Критикуя - предлагай!
По декоммунизации, приведенной автором, как необходимость - копну чуть глубже. А как, интересно, автор простые, нейтральные, но русские названия поселков, ушедшие под переименования сможет обосновать? Борьба с чем?
Всем добра!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 22.11.25 - 23:41
Цитата:
Ну как же? Жантемиоова, Сандригайло, Марите, Горняков - вполне себе нормальные. Имена композиторов, писателей, просветителей, строителей. Красивые "цветочные" названия. Кто будет возражать? Никто. Достык? Почему нет? Сургутанов, Мусабаев. Много имен или деятелей прославивших Казахстан. Да хоть Головкин или Димаш.
Выбирайте.
Я бы хотел прояснить: в статье не шла речь о повсеместном переименований, ради переименования. Везде и повсеместно. И так не о том, чем занимается акимат. Например улица Франко.
Речь об улицах конкретно отражающих идеологию ушедшей эпохи.
Мишаня:
.Критикуя - предлагай!
.Критикуя - предлагай!
Ну как же? Жантемиоова, Сандригайло, Марите, Горняков - вполне себе нормальные. Имена композиторов, писателей, просветителей, строителей. Красивые "цветочные" названия. Кто будет возражать? Никто. Достык? Почему нет? Сургутанов, Мусабаев. Много имен или деятелей прославивших Казахстан. Да хоть Головкин или Димаш.
Выбирайте.
Я бы хотел прояснить: в статье не шла речь о повсеместном переименований, ради переименования. Везде и повсеместно. И так не о том, чем занимается акимат. Например улица Франко.
Речь об улицах конкретно отражающих идеологию ушедшей эпохи.
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 22.11.25 - 23:55
Цитата:
Да что за детский сад?
Мишаня:
Критикуя - предлагай!
Критикуя - предлагай!
Да что за детский сад?
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 23.11.25 - 15:05
Цитата:
Не надо за всех. Раз статья родилась и есть обсуждение, уже есть те, кто возражает. Дайте дожить людям, кто помнит историю и кому названия до́роги. Их уже немного осталось. Скоро придет ваше время и вволю насладитесь ономастикой.
Цитата:
То есть, историю надо забыть. И возвеличить персон только из новейшей истории? Ну, как бы из старой русской поговорки - Иван, не помнящий родства.
Уж лучше действительно цветочные и ягодные названия улиц типа өрік, лалә.
[Исправлено: Мишаня, 23.11.2025 - 15:06]
Alehander:
Кто будет возражать? Никто.
Кто будет возражать? Никто.
Не надо за всех. Раз статья родилась и есть обсуждение, уже есть те, кто возражает. Дайте дожить людям, кто помнит историю и кому названия до́роги. Их уже немного осталось. Скоро придет ваше время и вволю насладитесь ономастикой.
Цитата:
Alehander:
Много имен или деятелей прославивших Казахстан
Много имен или деятелей прославивших Казахстан
То есть, историю надо забыть. И возвеличить персон только из новейшей истории? Ну, как бы из старой русской поговорки - Иван, не помнящий родства.
Уж лучше действительно цветочные и ягодные названия улиц типа өрік, лалә.
[Исправлено: Мишаня, 23.11.2025 - 15:06]
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 29.11.25 - 17:18
Рабская психология в России не упала с неба — её растили. Последовательно, методично, год за годом. Сначала — первые высылки в двадцатые. Потом Соловки, Колыма, Магадан. Раскулачивание лучших крестьян, ссылки в Сибирь, расстрелы дворян, инженеров, оппозиции. А затем — беспричинные массовые казни по всей стране, во всех республиках и городах. Миллионы убитых — и на этих трупах вырос всеобволакивающий страх. В атмосфере тоталитарного ужаса жили несколько поколений. Родители учились говорить одно дома, а детям завещали другое — уже в школе. Мы так и не получили своего Нюрнберга. Не было честного суда над большевистским режимом. Победа в Великой Отечественной стала одновременно гордостью и удобной ширмой: мол, выиграли — значит, можно не сравнивать два тоталитарных режима, можно списать «издержки». Культ Сталина исказил даже историю самой войны — Сталина сделали единственным автором Победы. Но без своего Нюрнбергского процесса мы будем снова и снова получать одно и то же: автобусы с портретами Сталина; кривые разговоры о «возвращении Сталинграда» как будто это патриотизм, а не самая банальная пропаганда сталинизма. Мы обязаны назвать зло злом. Без этого никакого будущего не будет. Даниил Гранин (1919–2017)
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 29.11.25 - 18:27
Цитата:
Да подобный бред многие сегодня несут.
Не знаю кто такой, Гранин, но Тополь или Солженицын тоже не слабо отжигают.
Alehander:
Даниил Гранин (1919–2017)
Даниил Гранин (1919–2017)
Да подобный бред многие сегодня несут.
Не знаю кто такой, Гранин, но Тополь или Солженицын тоже не слабо отжигают.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
|Зарегистрированные пользователи: ACROS
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать