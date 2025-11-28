Отправлено: - 14:36

ОГПУ:

Времена когда "по щелчку" пальцев можно было "прижать к ногтю" неугодного ушли с развалом ссср, нужно отучать всех кому не лень бегать по судам,

Цитата:Всмысле? Вроде как обращение в суд как раз в духе демократического обществаПо щелчку пальца в СССР никто бы с этим общественником не судился. Кому надо переехал бы его КрАзом и дальше работали бы))А сейчас судятся, трепяться и спорят ещё является ли песня уничижительной или нет?Самое смешное что если Гиньятов проиграет суд то будет обвинять мусагазину в подкупе))Потомучто есть его мнение и неправильное за это и судится теперь.