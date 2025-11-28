Re: Проект реконструкции улицы Баймагамбетова в Костанае...

Отправлено: - 11:36

Естессна

А теперь - баймагамбетова закроют на все лето, автобусы будут ходить в объезд и еще хуже. Что акимат скажет на это? Оптимизация - она такая оптимизация...

Опять центр весь в пробках будет... Наймите, пожалуйста, подрядчиков с прямыми руками из плеч растущих, чтобы не пришлось переделывать на следующий год