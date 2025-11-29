НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Самое настоящее уничтожение птиц!" - Голубь погиб в вентиляционной сетке в Лисаковске. Горожане обвиняют жителей дома в жестоком обращении с животными
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53046
"Самое настоящее уничтожение птиц!" - Голубь погиб в вентиляционной сетке в Лисаковске. Горожане обвиняют жителей дома в жестоком обращении с животными
Отправлено: 29.11.25 - 10:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Лисаковска Лариса УКОЛОВА сообщила «НГ» о случае гибели голубя в доме №21 микрорайона №3. По её словам, жильцы дома закрыли вентиляционное отверстие сеткой, в котором ранее обитали птицы. В местном Instagram-паблике fox__town опубликована фотография, на которой видно, что одна из птиц запуталась и погибла.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10454
Re: "Самое настоящее уничтожение птиц!" - Голубь погиб...
Отправлено: 29.11.25 - 10:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я могу этим защитникам птиц организовать бесплатную экскурсию на чердак пятиэтажки,когда они увидят во что эти пернатые превратили крышу то думаю их мнение поменяется,горы помёта кучи трупов больных птиц валаются и разлагаются, стоит соответсвующий запах,эти бестолковые голуби падают в отдушины,забивают их,потом черви от их трупов расползаются по всему дому.

Цитата:
В законе указано, что нельзя оставлять животное без еды и воды, так как это приведёт к неминуемой смерти

Источник:

А крыс и мышей это добрая тётенька ни разу не травила в своей жизни,а они ведь то же животные,ну не такие милые как котики но они же не виноваты ,что такие родились.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8614
Re: "Самое настоящее уничтожение птиц!" - Голубь погиб...
Отправлено: 29.11.25 - 13:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А крыс и мышей это добрая тётенька


"...мы их- душили-душили, душили-душили..."...я, думаю этой черезчур сердобольной тетёньке нужно организовать некое волонтёрское движение, типа " Общества любителей животных" и провести рейд по подвалам и чердакам с целью-отлова, содержания и кормления этих птиц и животных и причём строго - за СВОЙ счёт и тогда у ней, даже на стадии МЫСЛИ об этом - ОТПАДЁТ всякое желания, не только что то говорить в защиту этих птиц и животных, но даже и ДУМАТЬ об этом.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2325
Re: "Самое настоящее уничтожение птиц!" - Голубь погиб...
Отправлено: 29.11.25 - 15:14
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жительница Лисаковска Лариса УКОЛОВА сообщила «НГ» о случае гибели голубя в доме №21 микрорайона №3. По её словам, жильцы дома закрыли вентиляционное отверстие сеткой, в котором ранее обитали птицы.

Источник:


Уважаемая Лариса Уколова! Что бы войти в положение жильцов верхних этажей много квартирного жилого дома, заведите у себя на своём собственном балконе благоприятные для обитания голубей условия и поделитесь с нами своим драгоценным опытом. Лариса Уколова! Прежде чем жаловаться на жильцов дома, вам необходимо собрать собрание жильцов дома и разъяснить своё видение по поводу данной проблемы. и вы услышите в свой адрес мнение жильцов.. возможно они дистанционно поставят вам и диагноз !
Такими темпами у нас скоро найдутся зоозащитники рыжих тараканов и постельных клопов!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS