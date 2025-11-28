НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53045
Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
Отправлено: 28.11.25 - 18:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судья Балжан ОСПАНОВА посчитала, что необходимо провести психолого-филологическую экспертизу публикаций. Адвокат Наталья Ким, представляющая замакима, отмечала, что уже представляла в суд заключение эксперта на 60 страницах.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1979
Re: Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника...
Отправлено: 28.11.25 - 18:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
публикации Гиньятова имеют негативную направленность в отношении деятельности

Это запрещено законом?
И дискредитирует наверное все таки не личность, а госслужащего?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4869
Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
Отправлено: 28.11.25 - 18:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//По версии полиции, он разместил публикацию на страничке в Instagram,//
Не хочу быть буквоедом, но может по версии госпожи Гульбарам МУСАГАЗИНОЙ или следствия? C подачи госпожи Гульбарам МУСАГАЗИНОЙ

//тем самым опорочив честь и достоинство чиновницы, подорвал ее деловую репутацию.//
Ой да ладно, эта дамочка лично мне сразу не понравилась, ещё с личным туалетом в кабинете. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 28.11.2025 - 19:34]
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
294
Re: Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника...
Отправлено: 28.11.25 - 23:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гордыня не одного человека сгубила! А вообще это огромный грех! А интересно работают то все когда? или теперь не это главное?
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
294
Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
Отправлено: 29.11.25 - 00:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде у нас провозглашена демократия. а смотрю что творят немцы и понимаю, где она провозглашена и где она работает это оказывается соверщенно разные вещи.
https://bigpicture.ru/satiricheskij-karnaval/

[Исправлено: ZanoZOV, 29.11.2025 - 01:27]

[Исправлено: ZanoZOV, 29.11.2025 - 01:28]
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
294
Re: Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника...
Отправлено: 29.11.25 - 00:30
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дважды пытался прикрепить ссылку на политическую сатиру во время карнавала в германии , но она не прикрепляется. это что? опять всё не как во всём мире? даже тут что ли?
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
572
Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
Отправлено: 29.11.25 - 09:04
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Времена когда "по щелчку" пальцев можно было "прижать к ногтю" неугодного ушли с развалом ссср, нужно отучать всех кому не лень бегать по судам, работайте так чтобы не подавали на вас в суд, Гиньятов ОБЯЗАН выиграть суд, это должно стать уроком, всем, начиная с акима области, тем более какой-то замши, должны зарубить себе на носах, они просто чиновники, мелкие потому что нет населения, даже 1 миллиона человек нет в Костанайской области, на такие объёмы содержать акимат и всю эту (тут хочется материться), короче нет объёмов нет статуса

[Исправлено: ОГПУ, 29.11.2025 - 10:08]
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
886
Re: Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника...
Отправлено: 29.11.25 - 11:01
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
адвокат -лицо заинтересованное в первую очередь в материальном плане. И будет называть белое черным и доказывать, что это именно так. А почему у Николая нет адвоката? А то получается не на равных идет тяжба. Желаю ему победы. Дело явно для замши проигранное. Уделяла бы больше времени своим обязанностям тогда такие бы казусы и не происходили.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7876
Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
Отправлено: 29.11.25 - 11:36
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закупили барахла в котором не нуждались в стольком количестве и потратили казенные деньги. У нормальных людей возникают вопросы, а на фига? А продвинутые даже знают для чего это делают, разумеется кто-то кого-то двигал чтобы продать(купить) это никчемное барахло. Для этого есть смотрящие из акимата,прокуроры и прочие чиновники. Когда Гиньятов задаёт эти вопросы,его пытаются сделать виноватым и закинуть, я считаю это ненормально
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1979
Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
Отправлено: 29.11.25 - 11:49
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
я считаю это ненормально

Ненормально в нашей стране - власть критиковать (или хотя бы не восхищаться властью) да вопросы неудобные задавать. Причем чем больше поводов для таких вопросов - тем ненормальнее будет считаться вопросы задавать))))
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1979
Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
Отправлено: 29.11.25 - 11:50
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
Желаю ему победы.

Судиться с госорганом или гсслужащим д- дело заведомо безвыигрышное
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS