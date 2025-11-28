Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
Отправлено: 28.11.25 - 18:08
Судья Балжан ОСПАНОВА посчитала, что необходимо провести психолого-филологическую экспертизу публикаций. Адвокат Наталья Ким, представляющая замакима, отмечала, что уже представляла в суд заключение эксперта на 60 страницах. Читать новость
Времена когда "по щелчку" пальцев можно было "прижать к ногтю" неугодного ушли с развалом ссср, нужно отучать всех кому не лень бегать по судам, работайте так чтобы не подавали на вас в суд, Гиньятов ОБЯЗАН выиграть суд, это должно стать уроком, всем, начиная с акима области, тем более какой-то замши, должны зарубить себе на носах, они просто чиновники, мелкие потому что нет населения, даже 1 миллиона человек нет в Костанайской области, на такие объёмы содержать акимат и всю эту (тут хочется материться), короче нет объёмов нет статуса
адвокат -лицо заинтересованное в первую очередь в материальном плане. И будет называть белое черным и доказывать, что это именно так. А почему у Николая нет адвоката? А то получается не на равных идет тяжба. Желаю ему победы. Дело явно для замши проигранное. Уделяла бы больше времени своим обязанностям тогда такие бы казусы и не происходили.
Закупили барахла в котором не нуждались в стольком количестве и потратили казенные деньги. У нормальных людей возникают вопросы, а на фига? А продвинутые даже знают для чего это делают, разумеется кто-то кого-то двигал чтобы продать(купить) это никчемное барахло. Для этого есть смотрящие из акимата,прокуроры и прочие чиновники. Когда Гиньятов задаёт эти вопросы,его пытаются сделать виноватым и закинуть, я считаю это ненормально
Ненормально в нашей стране - власть критиковать (или хотя бы не восхищаться властью) да вопросы неудобные задавать. Причем чем больше поводов для таких вопросов - тем ненормальнее будет считаться вопросы задавать))))
