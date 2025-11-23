Эл-починно: Однако Таноми! Кто же ты на самом деле?
У меня есть один недостаток - любопытство! (Точнее, уже два. О первом саба знает ) Если серьёзно,то до всего есть дело. Поэтому в курсе дел моих родственников и знакомых, их работ и забот. Если что, у меня дядя и брат энергетики. Брат, конечно был мал во время катаклизмов в энергетике, а вот дядя непосредственно участвовал и делился с родителями. Ну,а мы вертелись рядом, многое запомнилось
Честное слово не знаю ничего про недостатки! Особенно про первый, а второй это не недостаток, это естественное состояние женщины, я думаю. Про Лычагина ничего плохого сказать не могу, рассказал только то, что видел своими глазами, тем более сам в Кустанайэнерго не работал, был поставщиком оборудования,ходили слухи, что жена его очень в эту бесовщину верила, у неё тоже там кабинетик был, не помню, то ли фонд какой то при Кустанайэнерго, то ли ещё что. А так то да вся энергетика Белгородской области нашими кадрами хорошо укрепилась! Да и не только энергетика, нечальник областного управления финансов в Белгороде тоже был наш , у нас замом работал, вот только фамилию его забыл.
В связи с настойчивыми попытками исказить, замолчать, где-то уничтожить историю, будет полезно ознакомиться с мнением в этом вопросе известного политика, в прошлои израильского государственного деятеля Я.Кедми Возможно, фигура неоднозначная, но в уме и эрудиции ему не откажешь
