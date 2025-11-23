НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 661 из 661
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4869
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.11.25 - 20:33
#9901
Его главное не спрашивали, отношения к энергетики не имеет вообще, от слова ноль, Но тявкнуть нужно, иначе душа не успокоится!? :lol:
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4386
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.11.25 - 20:35
#9902
Цитата:
Эл-починно:
Однако Таноми! Кто же ты на самом деле?



:-) У меня есть один недостаток - любопытство! (Точнее, уже два. О первом саба знает )
Если серьёзно,то до всего есть дело. Поэтому в курсе дел моих родственников и знакомых, их работ и забот.
Если что, у меня дядя и брат энергетики. Брат, конечно был мал во время катаклизмов в энергетике, а вот дядя непосредственно участвовал и делился с родителями. Ну,а мы вертелись рядом, многое запомнилось

[Исправлено: таноми52, 23.11.2025 - 20:36]
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4869
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.11.25 - 20:40
#9903
Цитата:
таноми52:
У меня есть один недостаток - любопытство!

Это всё же не недостаток - а дорога, правда куда она приведёт, зависит от любознателя. ;-)
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8382
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.11.25 - 00:08
#9904
Цитата:
таноми52:
недостаток

Честное слово не знаю ничего про недостатки! Особенно про первый, а второй это не недостаток, это естественное состояние женщины, я думаю.
Про Лычагина ничего плохого сказать не могу, рассказал только то, что видел своими глазами, тем более сам в Кустанайэнерго не работал, был поставщиком оборудования,ходили слухи, что жена его очень в эту бесовщину верила, у неё тоже там кабинетик был, не помню, то ли фонд какой то при Кустанайэнерго, то ли ещё что.
А так то да вся энергетика Белгородской области нашими кадрами хорошо укрепилась! Да и не только энергетика, нечальник областного управления финансов в Белгороде тоже был наш , у нас замом работал, вот только фамилию его забыл.
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.11.25 - 14:40
#9905
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.11.25 - 14:47
#9906
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.11.25 - 23:39
#9907
Вит, пиши без матов 8-)
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4386
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.11.25 - 09:53
#9908
Цитата:
maxsaf:
Вит, пиши без матов


"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." Ф.Раневская
:-x
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4386
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.11.25 - 10:44
#9909
В связи с настойчивыми попытками исказить, замолчать, где-то уничтожить историю, будет полезно ознакомиться с мнением в этом вопросе известного политика, в прошлои израильского государственного деятеля Я.Кедми
Возможно, фигура неоднозначная, но в уме и эрудиции ему не откажешь


maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.11.25 - 10:57
#9910
Цитата:
таноми52:
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." Ф.Раневская

Насколько я понял, в этот раз даже матов не было. Тут дело в другом.
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.11.25 - 11:05
#9911
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.11.25 - 11:08
#9912
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
431
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.11.25 - 11:47
#9913
Цитата:
таноми52:
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." Ф.Раневская


«Мат — это 'формат' неудачников, слабых, неуравновешенных людей, которые не способны найти свое место в жизни. Мат затрудняет общение».

Одна из великих LLM

[Исправлено: simkst, 29.11.2025 - 12:48]
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.11.25 - 11:58
#9914
Страница 661 из 661
