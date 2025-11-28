Центр Костаная - между ТРК «Алау» и «Седьмым континентом» - хотят уплотнить новой гостиницей
Отправлено: 28.11.25 - 17:16
Застройщик заказал ради этого разработку проекта детальной планировки на район площадью 10 га. Границы проектируемой территории проходят по улицам Чехова, Аль-Фараби, Тауелсiздiк и Бородина. Сегодня прошли общественные слушания по ПДП. Читать новость
строительная лихорадка никак не уймется. Акимат лоббирует интересы строителей, вернее отдельных частников. По моему мнению город на данном этапе уже достаточно отстроен. Пора взять паузу и навести порядок в уже отстроенных микрорайонах и отдельных домах. А недавние порывы канализации показали, что система уже не выдерживает возросшую нагрузку. И чем больше будут строить, тем чаще будут аварии и не только у Костанай-СУ, но и у остальных.
голоса за и против будут посчитаны по фотофиксации, протокол через два рабочих дня можно будет видеть на сайте городского акимата.
Следует читать "Большинством голосов проголосовали ЗА"
Вот же ж дурачьё. В городе сходить-то некуда. Ни одного нормального способа культурно время провести - одни ТРЦ. А этим лишь бы гостиницы впендюрить. Мы -настолько туристический готовый ко всему город, что ждем такое количество постояльцев? Да с нашими автобусами ни один турист до гостиницы не доедет! Когда акимат начнет школы строить? Весь город в пивнухах, а теперь (в перспективе) еще и гостиницах. Где нормальные концертные залы, куда не стыдно будет нормальных музыкантов приглашать? Где детские развлекательные центры (не как YAYA-park - оборванный и обплеванный)
Зачем столько гостиниц, товарищ аким? Вы интересуетесь жизнью города? Очереди в детский сад занимать надо при рождении ребенка (то есть заранее за несколько лет место занимать) - настолько в городе хватает садиков. Рынки вы сносить собираетесь (наверно опять для гостиницы или недопроектированного ЖК) или переносить на окраины. И гостиницы нам прям как воздух нужны. Не школы, не сады, не культурные объекты, а именно гостиницы. Смысл?
По моему, уже пора генпрокуратуре обратить внимание на эту вакханалию.
Коммуникации не вывозят имеющиеся нагрузки, а мы новые нагромождаем бездумно. Стройки без разрешений, с нарушениями - прокуратура молчит, акимат "просит приостановить стройку" и узаконить нарушения. Ни один нарушитель не пострадал, ни один (без) ответственный или уполномоченный чиновник не слетел со своего места. А мы строимся дальше и плотнее. Вразрез здравому смыслу
....не возмущайтесь господа мы должны стать Nью Костанаем эта цель нашего акимата,тильки осталось мусор вывести вовремя и решить проблему складирования,дороги отремонтировать и канализацию починить чтоб в нечистотах не тонуть и всё будет якши...
Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать