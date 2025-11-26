НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация автобусных перевозок в Костанае продолжается
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53041
«Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация автобусных перевозок в Костанае продолжается
Отправлено: 26.11.25 - 21:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобусы, которые возят людей в населенные пункты Костанайского района и в Рудный, не должны иметь отношения к бюджету областного центра. О том, что с ними надо сделать, рассказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46577
Re: «Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация...
Отправлено: 26.11.25 - 21:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
120й лакомый кусок, Брунера выкинут, поставят свои, сейчас там сколько Рудный-Костанай, по моему 735 тенге с автовокзала, вот сделают по 700 и нормально
И несколько тысяч человек, то есть их деньги будут отлично пристроены!
А куда деваться то?
Сейчас такси по 600, а там они по 800-1000 будут катать в легкую
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46577
«Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация автобусных перевозок в Костанае продолжается
Отправлено: 26.11.25 - 22:39
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и дополнение с инсты

Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1976
Re: «Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация...
Отправлено: 27.11.25 - 09:01
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пересядьте с лексусов и крузаков на кобальты или сами начните ездить на автобусах - вот вам реальная экономия бюджетных миллионов! Че вы лезете туда, не зная куда? В неадекватной гонке за "наполняемость" автобусов, вы к чертям удвоили-утроили интервалы, в результате люди дольше стоят на сквозняке в ожидании забитого автобуса. Вы этого хотели- вы это получили. Спасибо вам огромное, люди, которые не ездят на автобусах!
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
885
«Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация автобусных перевозок в Костанае продолжается
Отправлено: 27.11.25 - 13:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может вспышка инфекционных заболеваний тоже связана с автобусами, в которых набито людей как кильки в банке. Даже не может быть, а точно в этом уверен.

[Исправлено: рихард, 27.11.2025 - 14:53]
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1503
Re: «Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация...
Отправлено: 28.11.25 - 21:46
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какая наполняемость в служебном транспорте акима Марата Жундубаева когда его везут утром на работу? Все ли сидячие места заняты? Или может даже стоят работники акимата в машине?

Загрузка должна быть, да. Но и не нормально, когда мелкие колхозные автобусы пустили на городские маршруты. В 21-м, например, сесть в час-пик невозможно уже через 3-4 остановки от начала маршрута. А вечером иногда и стоять невозможно! Водитель часто кричит на пассажиров: "Проходите дальше! Не стойте в проходе!", а проходить некуда, все стоячие места заняты. Аким бы сам поездил в час-пик, а затем уже что-то говорил.

От такого общественного транспорта хочется держаться подальше. Поэтому все предпочитают ездить на личном, а это рост автомобилизации, пробки, грязь, плохая экология.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1976
«Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация автобусных перевозок в Костанае продолжается
Отправлено: 28.11.25 - 23:32
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Аким бы сам поездил в час-пик, а затем уже что-то говорил.

Да хотя бы и не в час пик. Просто, не на камеру, не для отчета, а чтобы увидеть изнутри
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1976
«Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация автобусных перевозок в Костанае продолжается
Отправлено: 28.11.25 - 23:37
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А какая наполняемость в служебном транспорте акима Марата Жундубаева когда его везут утром на работу?

И ждет ли он по полчаса на сквозняке?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS