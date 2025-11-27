Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53041
Отправлено: 27.11.25 - 16:21
В Tele2 и Altel сообщили, что абонентская плата и объём услуг по тарифам изменятся уже с 25 декабря этого года. В Beeline также отметили, что с 1 января 2026 года произойдёт изменение размера стоимости услуг мобильного и офисного интернета.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 439
Re: Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 27.11.25 - 16:21
НДС увеличивается на 4%, тарифы у наших связистов- на 30%. Раньше кивали на курс доллара- якобы он растет, растут и затраты. Тут вроде бы как доллар даже опустился, а подъем теперь налоговым кодексом объясняют...Вот бы еще моя зарплата на столько же увеличилась!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1972
Отправлено: 27.11.25 - 16:29
Цитата:
Никогда не ищите логичных решений. Все равно вы их не найдете)))
Михаил:
Никогда не ищите логичных решений. Все равно вы их не найдете)))
Re: Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 27.11.25 - 17:33
за год тариф на белайне вырос х2, куда смотрят антимонопольщики?
ответ: в пор-хап наверно по халявному траффику)
ответ: в пор-хап наверно по халявному траффику)
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1523
Re: Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 28.11.25 - 08:11
Уже СМС от Алтел получил, безлимит до 10 тыс почти вырос. И выбора особого они не предоставляют, только какие то невнятные тарифные планы с такими же ценами.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1972
Отправлено: 28.11.25 - 08:50
Причем качество связи неуклонно стремится вниз. Звонить - вообще нереально. Интернет - ветром сдувает. Но на ценах это не отражается.
Забавно, когда звонит теле2, предлагая свои кинотеатры, но звонки обрываются. Показательно))))
Забавно, когда звонит теле2, предлагая свои кинотеатры, но звонки обрываются. Показательно))))
Re: Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 28.11.25 - 09:54
ставьте мессенджер макс господа. и минимальный интернет пакет, качество связи невероятное.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.11.23
- Сообщений:
- 7
Отправлено: 28.11.25 - 10:57
"качество связи невероятное" - каким бы ни был навороченным мессенджер, но на плохом инете житья не будет. Так что сначала качество транспорта, потом уже приложения.
Отправлено: 28.11.25 - 11:50
Цитата:
Это не совсем так. Там очень много нюансов. Бывают тарифные планы, где часть трафика не тарифицируется, или не ограничивается шейперами, или приоритетами. Многое зависит и от расположения серверов, и от пиринга с определенными операторами связи. Скорость интернета - очень абстрактное понятие. От типа приложения очень многое зависит, и от типа трафика. Для передачи текста достаточно самых минимальных тарифных планов, с самыми низкими скоростями, задержками или джиттером. Все зависит от самого приложения. Я несколько лет назад установил тик ток, посмотрел пару роликов и закрыл. А он в фоновом режиме два гигабайта "сожрал" фиг знает как, за пару часов. Так что не всегда транспорт имеет решающее значение.
[Исправлено: maxsaf, 28.11.2025 - 13:01]
191:
"качество связи невероятное" - каким бы ни был навороченным мессенджер, но на плохом инете житья не будет. Так что сначала качество транспорта, потом уже приложения.
"качество связи невероятное" - каким бы ни был навороченным мессенджер, но на плохом инете житья не будет. Так что сначала качество транспорта, потом уже приложения.
Это не совсем так. Там очень много нюансов. Бывают тарифные планы, где часть трафика не тарифицируется, или не ограничивается шейперами, или приоритетами. Многое зависит и от расположения серверов, и от пиринга с определенными операторами связи. Скорость интернета - очень абстрактное понятие. От типа приложения очень многое зависит, и от типа трафика. Для передачи текста достаточно самых минимальных тарифных планов, с самыми низкими скоростями, задержками или джиттером. Все зависит от самого приложения. Я несколько лет назад установил тик ток, посмотрел пару роликов и закрыл. А он в фоновом режиме два гигабайта "сожрал" фиг знает как, за пару часов. Так что не всегда транспорт имеет решающее значение.
[Исправлено: maxsaf, 28.11.2025 - 13:01]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10453
Отправлено: 28.11.25 - 12:47
Цитата:
Открываеш Speedtest 80-90 Мбит\сек.,вроде норм,но IP tv зависает,заходиш на сайт провайдера ,а там скрость до серверов 2-3мбит\сек.
maxsaf:
Скорость интернета - очень абстрактное понятие
Скорость интернета - очень абстрактное понятие
Открываеш Speedtest 80-90 Мбит\сек.,вроде норм,но IP tv зависает,заходиш на сайт провайдера ,а там скрость до серверов 2-3мбит\сек.
Отправлено: 28.11.25 - 19:17
Цитата:
Вот именно. Потому что некоторые провайдеры ставят этот Speedtest сервер у себя в датацентре.
Добринцофф:
Открываеш Speedtest 80-90 Мбит
Открываеш Speedtest 80-90 Мбит
Вот именно. Потому что некоторые провайдеры ставят этот Speedtest сервер у себя в датацентре.
