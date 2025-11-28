НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53041
Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
Отправлено: 28.11.25 - 18:08
Судья Балжан ОСПАНОВА посчитала, что необходимо провести психолого-филологическую экспертизу публикаций. Адвокат Наталья Ким, представляющая замакима, отмечала, что уже представляла в суд заключение эксперта на 60 страницах.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1972
Re: Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника...
Отправлено: 28.11.25 - 18:08
#1
Цитата:
публикации Гиньятова имеют негативную направленность в отношении деятельности

Это запрещено законом?
И дискредитирует наверное все таки не личность, а госслужащего?
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4869
Под песню «Моя доярка» - 14 публикаций правозащитника Николая Гиньятова о заместителе акима Костанайской области проверят эксперты
Отправлено: 28.11.25 - 18:22
#2
//По версии полиции, он разместил публикацию на страничке в Instagram,//
Не хочу быть буквоедом, но может по версии госпожи Гульбарам МУСАГАЗИНОЙ или следствия? C подачи госпожи Гульбарам МУСАГАЗИНОЙ

//тем самым опорочив честь и достоинство чиновницы, подорвал ее деловую репутацию.//
Ой да ладно, эта дамочка лично мне сразу не понравилась, ещё с личным туалетом в кабинете. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 28.11.2025 - 19:34]
