НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Центр Костаная - между ТРК «Алау» и «Седьмым континентом» - хотят уплотнить новой гостиницей
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53041
Центр Костаная - между ТРК «Алау» и «Седьмым континентом» - хотят уплотнить новой гостиницей
Отправлено: 28.11.25 - 17:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Застройщик заказал ради этого разработку проекта детальной планировки на район площадью 10 га. Границы проектируемой территории проходят по улицам Чехова, Аль-Фараби, Тауелсiздiк и Бородина. Сегодня прошли общественные слушания по ПДП.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
885
Re: Центр Костаная - между ТРК «Алау» и «Седьмым континентом» -...
Отправлено: 28.11.25 - 17:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
строительная лихорадка никак не уймется. Акимат лоббирует интересы строителей, вернее отдельных частников. По моему мнению город на данном этапе уже достаточно отстроен. Пора взять паузу и навести порядок в уже отстроенных микрорайонах и отдельных домах. А недавние порывы канализации показали, что система уже не выдерживает возросшую нагрузку. И чем больше будут строить, тем чаще будут аварии и не только у Костанай-СУ, но и у остальных.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1972
Re: Центр Костаная - между ТРК «Алау» и «Седьмым континентом» -...
Отправлено: 28.11.25 - 17:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
голоса за и против будут посчитаны по фотофиксации, протокол через два рабочих дня можно будет видеть на сайте городского акимата.

Следует читать "Большинством голосов проголосовали ЗА"


Вот же ж дурачьё. В городе сходить-то некуда. Ни одного нормального способа культурно время провести - одни ТРЦ. А этим лишь бы гостиницы впендюрить. Мы -настолько туристический готовый ко всему город, что ждем такое количество постояльцев? Да с нашими автобусами ни один турист до гостиницы не доедет! Когда акимат начнет школы строить? Весь город в пивнухах, а теперь (в перспективе) еще и гостиницах.
Где нормальные концертные залы, куда не стыдно будет нормальных музыкантов приглашать? Где детские развлекательные центры (не как YAYA-park - оборванный и обплеванный)

Зачем столько гостиниц, товарищ аким? Вы интересуетесь жизнью города? Очереди в детский сад занимать надо при рождении ребенка (то есть заранее за несколько лет место занимать) - настолько в городе хватает садиков. Рынки вы сносить собираетесь (наверно опять для гостиницы или недопроектированного ЖК) или переносить на окраины. И гостиницы нам прям как воздух нужны. Не школы, не сады, не культурные объекты, а именно гостиницы. Смысл?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1972
Центр Костаная - между ТРК «Алау» и «Седьмым континентом» - хотят уплотнить новой гостиницей
Отправлено: 28.11.25 - 17:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
Пора взять паузу и навести порядок

По моему, уже пора генпрокуратуре обратить внимание на эту вакханалию.

Коммуникации не вывозят имеющиеся нагрузки, а мы новые нагромождаем бездумно. Стройки без разрешений, с нарушениями - прокуратура молчит, акимат "просит приостановить стройку" и узаконить нарушения. Ни один нарушитель не пострадал, ни один (без) ответственный или уполномоченный чиновник не слетел со своего места. А мы строимся дальше и плотнее. Вразрез здравому смыслу
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2180
Re: Центр Костаная - между ТРК «Алау» и «Седьмым континентом» -...
Отправлено: 28.11.25 - 18:19
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....не возмущайтесь господа мы должны стать Nью Костанаем эта цель нашего акимата,тильки осталось мусор вывести вовремя и решить проблему складирования,дороги отремонтировать и канализацию починить чтоб в нечистотах не тонуть и всё будет якши... :lol: :lol: :lol:
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1445
Re: Центр Костаная - между ТРК «Алау» и «Седьмым континентом» -...
Отправлено: 28.11.25 - 20:04
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы на "беркуте" это все не замутить? Территория бывшего спиртзавода позволяет мини-город отстроить.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS