голоса за и против будут посчитаны по фотофиксации, протокол через два рабочих дня можно будет видеть на сайте городского акимата.

Цитата:Следует читать "Большинством голосов проголосовали ЗА"Вот же ж дурачьё. В городе сходить-то некуда. Ни одного нормального способа культурно время провести - одни ТРЦ. А этим лишь бы гостиницы впендюрить. Мы -настолько туристический готовый ко всему город, что ждем такое количество постояльцев? Да с нашими автобусами ни один турист до гостиницы не доедет! Когда акимат начнет школы строить? Весь город в пивнухах, а теперь (в перспективе) еще и гостиницах.Где нормальные концертные залы, куда не стыдно будет нормальных музыкантов приглашать? Где детские развлекательные центры (не как YAYA-park - оборванный и обплеванный)Зачем столько гостиниц, товарищ аким? Вы интересуетесь жизнью города? Очереди в детский сад занимать надо при рождении ребенка (то есть заранее за несколько лет место занимать) - настолько в городе хватает садиков. Рынки вы сносить собираетесь (наверно опять для гостиницы или недопроектированного ЖК) или переносить на окраины. И гостиницы нам прям как воздух нужны. Не школы, не сады, не культурные объекты, а именно гостиницы. Смысл?