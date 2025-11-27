НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53037
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.11.25 - 19:52
Минтранспорта РК решило, что автодорога между Костанаем и Рудным останется платной, а перерасчет водителям за пользование ей во время ремонта не будет. Об этом сегодня, 27 ноября, на брифинге в РСК сообщил заместитель директора областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Айдар ХАСАНОВ.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1968
Re: Что будет с платными дорогами в Костанайской области,...
Отправлено: 27.11.25 - 19:52
#1
Цитата:
перерасчет водителям за пользование ей во время ремонта не будет

Действительно, к чёрту законность. Платишь за дорогу, не соответствующую уровню платной. А че, жалко что ли? За 100 теньговин удавитесь?) такими доводами государство руководствуется?
Тут только руками развести остаётся.
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4868
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.11.25 - 21:21
#2
Цитата:
NG.kz:
Минтранспорта РК решило

Дарю идею, большой мост к Затобольску, ой простите Тобылу, тоже сделать платным!
Чего мелочиться. 8-) :lol:
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8611
Re: Что будет с платными дорогами в Костанайской области,...
Отправлено: 27.11.25 - 21:40
#3
Цитата:///тогдашний директор областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ: - Мы считаем, что это неправильно - брать деньги за проезд по недостроенной дороге, -//

Наверное, за эти слова его и СНЯЛИ с должности.
Или на пенсию ПРОВОДИЛИ, обратно же - за ЭТИ слова.

Цитата:///51 км между Костанаем и Рудным///

Скиба, напомните этим двум руковоДЯТЕЛЯМ: - что один платный участок не 51 км, а, начинается с с.Денисовка и тянется до г.Костанай и протяженность его, не 51 км, а значительно больше.

Цитата:
vofkakst:
а 100 теньговин удавитесь?)


Точно так же и ПОДУМАЛ Минтранс Казахстана и все деньги от выручки за пользование платными участками дорог направляет не в БЮДЖЕТ государства, а во ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ фонд, которые НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ - ни СЧЁТНОЙ ПАЛАТОЙ, ни Минфином, ни депутатами.
И инструкции, правила и стандарты гос.закупок и тендеров - на эти внебюджетные деньги - НЕ ДЕЙСТВУЮТ.
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
884
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 28.11.25 - 09:28
#4
шкуродеры раз так, то и налог на транспорт пусть отменяют

[Исправлено: рихард, 28.11.2025 - 10:30]
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8382
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 28.11.25 - 13:11
#5
Цитата:
ACROS:
ПОДУМАЛ Минтранс Казахстана и все деньги от выручки за пользование платными участкам

Цитата:
рихард:
налог на транспорт пусть отменяют

Я вот подумал, а каково предназначение транспортного налога? Насколько я знаю, в том числе и для строительства и ремонта дорог, не так ли? Я так понимаю, основные дороги должны быть бесплатными, а платные дороги должны быть повышенного качества и строиться с нуля! А сейчас что получается, отремонтировали бесплатную дорогу и сразу сделали её платной,а бесплатную пустили по документам в объезд! А объезд дальше по километражу процентов на 30 и практически по просёлочным дорогам, лишь бы было направление. Напомните какая бесплатная дорога в Рудный или в Карабалык? Тут наше государство выступает как обычно, в последнее время в образе Остапа Бендера применив очередной способ отъема денег у населения. Когда построили дорогу Астана-Щучинск там это было оправдано , а тут ,увы нет!

[Исправлено: saba, 28.11.2025 - 14:13]
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1968
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 28.11.25 - 13:16
#6
Цитата:
saba:
что получается, отремонтировали бесплатную дорогу и сразу сделали её платной,

Только в другом порядке. Сначала платность, а потом ремонт ))))
