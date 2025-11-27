Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53037
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.11.25 - 19:52
Минтранспорта РК решило, что автодорога между Костанаем и Рудным останется платной, а перерасчет водителям за пользование ей во время ремонта не будет. Об этом сегодня, 27 ноября, на брифинге в РСК сообщил заместитель директора областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Айдар ХАСАНОВ.
Читать новость
Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1968
Re: Что будет с платными дорогами в Костанайской области,...
Отправлено: 27.11.25 - 19:52
Цитата:
Действительно, к чёрту законность. Платишь за дорогу, не соответствующую уровню платной. А че, жалко что ли? За 100 теньговин удавитесь?) такими доводами государство руководствуется?
Тут только руками развести остаётся.
перерасчет водителям за пользование ей во время ремонта не будет
Действительно, к чёрту законность. Платишь за дорогу, не соответствующую уровню платной. А че, жалко что ли? За 100 теньговин удавитесь?) такими доводами государство руководствуется?
Тут только руками развести остаётся.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4868
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.11.25 - 21:21
Цитата:
Дарю идею, большой мост к Затобольску, ой простите Тобылу, тоже сделать платным!
Чего мелочиться.
NG.kz:
Минтранспорта РК решило
Минтранспорта РК решило
Дарю идею, большой мост к Затобольску, ой простите Тобылу, тоже сделать платным!
Чего мелочиться.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8611
Re: Что будет с платными дорогами в Костанайской области,...
Отправлено: 27.11.25 - 21:40
Цитата:///тогдашний директор областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ: - Мы считаем, что это неправильно - брать деньги за проезд по недостроенной дороге, -//
Наверное, за эти слова его и СНЯЛИ с должности.
Или на пенсию ПРОВОДИЛИ, обратно же - за ЭТИ слова.
Цитата:///51 км между Костанаем и Рудным///
Скиба, напомните этим двум руковоДЯТЕЛЯМ: - что один платный участок не 51 км, а, начинается с с.Денисовка и тянется до г.Костанай и протяженность его, не 51 км, а значительно больше.
Цитата:
Точно так же и ПОДУМАЛ Минтранс Казахстана и все деньги от выручки за пользование платными участками дорог направляет не в БЮДЖЕТ государства, а во ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ фонд, которые НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ - ни СЧЁТНОЙ ПАЛАТОЙ, ни Минфином, ни депутатами.
И инструкции, правила и стандарты гос.закупок и тендеров - на эти внебюджетные деньги - НЕ ДЕЙСТВУЮТ.
Наверное, за эти слова его и СНЯЛИ с должности.
Или на пенсию ПРОВОДИЛИ, обратно же - за ЭТИ слова.
Цитата:///51 км между Костанаем и Рудным///
Скиба, напомните этим двум руковоДЯТЕЛЯМ: - что один платный участок не 51 км, а, начинается с с.Денисовка и тянется до г.Костанай и протяженность его, не 51 км, а значительно больше.
Цитата:
vofkakst:
а 100 теньговин удавитесь?)
а 100 теньговин удавитесь?)
Точно так же и ПОДУМАЛ Минтранс Казахстана и все деньги от выручки за пользование платными участками дорог направляет не в БЮДЖЕТ государства, а во ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ фонд, которые НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ - ни СЧЁТНОЙ ПАЛАТОЙ, ни Минфином, ни депутатами.
И инструкции, правила и стандарты гос.закупок и тендеров - на эти внебюджетные деньги - НЕ ДЕЙСТВУЮТ.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 884
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 28.11.25 - 09:28
шкуродеры раз так, то и налог на транспорт пусть отменяют
[Исправлено: рихард, 28.11.2025 - 10:30]
[Исправлено: рихард, 28.11.2025 - 10:30]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8382
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 28.11.25 - 13:11
Цитата:
Цитата:
Я вот подумал, а каково предназначение транспортного налога? Насколько я знаю, в том числе и для строительства и ремонта дорог, не так ли? Я так понимаю, основные дороги должны быть бесплатными, а платные дороги должны быть повышенного качества и строиться с нуля! А сейчас что получается, отремонтировали бесплатную дорогу и сразу сделали её платной,а бесплатную пустили по документам в объезд! А объезд дальше по километражу процентов на 30 и практически по просёлочным дорогам, лишь бы было направление. Напомните какая бесплатная дорога в Рудный или в Карабалык? Тут наше государство выступает как обычно, в последнее время в образе Остапа Бендера применив очередной способ отъема денег у населения. Когда построили дорогу Астана-Щучинск там это было оправдано , а тут ,увы нет!
[Исправлено: saba, 28.11.2025 - 14:13]
ACROS:
ПОДУМАЛ Минтранс Казахстана и все деньги от выручки за пользование платными участкам
ПОДУМАЛ Минтранс Казахстана и все деньги от выручки за пользование платными участкам
Цитата:
рихард:
налог на транспорт пусть отменяют
налог на транспорт пусть отменяют
Я вот подумал, а каково предназначение транспортного налога? Насколько я знаю, в том числе и для строительства и ремонта дорог, не так ли? Я так понимаю, основные дороги должны быть бесплатными, а платные дороги должны быть повышенного качества и строиться с нуля! А сейчас что получается, отремонтировали бесплатную дорогу и сразу сделали её платной,а бесплатную пустили по документам в объезд! А объезд дальше по километражу процентов на 30 и практически по просёлочным дорогам, лишь бы было направление. Напомните какая бесплатная дорога в Рудный или в Карабалык? Тут наше государство выступает как обычно, в последнее время в образе Остапа Бендера применив очередной способ отъема денег у населения. Когда построили дорогу Астана-Щучинск там это было оправдано , а тут ,увы нет!
[Исправлено: saba, 28.11.2025 - 14:13]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1968
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 28.11.25 - 13:16
Цитата:
Только в другом порядке. Сначала платность, а потом ремонт ))))
saba:
что получается, отремонтировали бесплатную дорогу и сразу сделали её платной,
что получается, отремонтировали бесплатную дорогу и сразу сделали её платной,
Только в другом порядке. Сначала платность, а потом ремонт ))))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
|Зарегистрированные пользователи: Карачун
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать