НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53037
Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 27.11.25 - 16:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Tele2 и Altel сообщили, что абонентская плата и объём услуг по тарифам изменятся уже с 25 декабря этого года. В Beeline также отметили, что с 1 января 2026 года произойдёт изменение размера стоимости услуг мобильного и офисного интернета.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
439
Re: Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 27.11.25 - 16:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НДС увеличивается на 4%, тарифы у наших связистов- на 30%. Раньше кивали на курс доллара- якобы он растет, растут и затраты. Тут вроде бы как доллар даже опустился, а подъем теперь налоговым кодексом объясняют...Вот бы еще моя зарплата на столько же увеличилась!
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1968
Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 27.11.25 - 16:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:

Никогда не ищите логичных решений. Все равно вы их не найдете)))
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
986
Re: Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 27.11.25 - 17:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за год тариф на белайне вырос х2, куда смотрят антимонопольщики?
ответ: в пор-хап наверно по халявному траффику)
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1523
Re: Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 28.11.25 - 08:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже СМС от Алтел получил, безлимит до 10 тыс почти вырос. И выбора особого они не предоставляют, только какие то невнятные тарифные планы с такими же ценами.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1968
Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 28.11.25 - 08:50
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем качество связи неуклонно стремится вниз. Звонить - вообще нереально. Интернет - ветром сдувает. Но на ценах это не отражается.

Забавно, когда звонит теле2, предлагая свои кинотеатры, но звонки обрываются. Показательно))))
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
986
Re: Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 28.11.25 - 09:54
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ставьте мессенджер макс господа. и минимальный интернет пакет, качество связи невероятное.
Профайл
1
§ 191
(Пользователи)
Регистрация:
03.11.23
Сообщений:
7
Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 28.11.25 - 10:57
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"качество связи невероятное" - каким бы ни был навороченным мессенджер, но на плохом инете житья не будет. Так что сначала качество транспорта, потом уже приложения.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29318
Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 28.11.25 - 11:50
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
191:
"качество связи невероятное" - каким бы ни был навороченным мессенджер, но на плохом инете житья не будет. Так что сначала качество транспорта, потом уже приложения.

Это не совсем так. Там очень много нюансов. Бывают тарифные планы, где часть трафика не тарифицируется, или не ограничивается шейперами, или приоритетами. Многое зависит и от расположения серверов, и от пиринга с определенными операторами связи. Скорость интернета - очень абстрактное понятие. От типа приложения очень многое зависит, и от типа трафика. Для передачи текста достаточно самых минимальных тарифных планов, с самыми низкими скоростями, задержками или джиттером. Все зависит от самого приложения. Я несколько лет назад установил тик ток, посмотрел пару роликов и закрыл. А он в фоновом режиме два гигабайта "сожрал" фиг знает как, за пару часов. Так что не всегда транспорт имеет решающее значение.

[Исправлено: maxsaf, 28.11.2025 - 13:01]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10453
Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 28.11.25 - 12:47
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Скорость интернета - очень абстрактное понятие

Открываеш Speedtest 80-90 Мбит\сек.,вроде норм,но IP tv зависает,заходиш на сайт провайдера ,а там скрость до серверов 2-3мбит\сек.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Карачун

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS