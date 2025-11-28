НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Проект реконструкции улицы Баймагамбетова в Костанае подорожал на миллиард
 
 
Проект реконструкции улицы Баймагамбетова в Костанае подорожал на миллиард
Отправлено: 28.11.25 - 11:36
Сообщение об этом прозвучало на недавней встрече акима области с населением. Реконструировать планируют большой участок одной из самых оживленных улиц города: 2,4 км в границах улиц Фролова и Назарбаева. Проект двухгодичный, должен был стартовать в 2025 году.
Re: Проект реконструкции улицы Баймагамбетова в Костанае...
Отправлено: 28.11.25 - 11:36
#1
Естессна
А теперь - баймагамбетова закроют на все лето, автобусы будут ходить в объезд и еще хуже. Что акимат скажет на это? Оптимизация - она такая оптимизация...
Опять центр весь в пробках будет... Наймите, пожалуйста, подрядчиков с прямыми руками из плеч растущих, чтобы не пришлось переделывать на следующий год
Re: Проект реконструкции улицы Баймагамбетова в Костанае...
Отправлено: 28.11.25 - 14:02
#2
/проект реконструкции пришлось отправить на доработку, так как в нем не была учтена необходимость обустроить ливневую канализацию/

где то мы уже по Гагарина это видели)
опомнились?) :-o :-)
