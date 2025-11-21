Re: На проблемном маршруте "Алматы-Костанай" запустят...

Отправлено: - 13:32

что то страшно становится от перспектив. Аж на 12 часов сократят.Недавно ехал на этом маршруте. Сильно потряхивало и страшно скрипело все на поворотах. Это еще по старому расписанию. А сейчас скорость увеличат и на поворотах заносы будут. Тальго вообще не для дальнего следования. Там места внутри мало. для карликов вагоны. Думаю неудачный вариант предлагают нам.