Отправлено: - 11:50

191:

"качество связи невероятное" - каким бы ни был навороченным мессенджер, но на плохом инете житья не будет. Так что сначала качество транспорта, потом уже приложения.

[Исправлено: maxsaf, 28.11.2025 - 13:01]

Цитата:Это не совсем так. Там очень много нюансов. Бывают тарифные планы, где часть трафика не тарифицируется, или не ограничивается шейперами, или приоритетами. Многое зависит и от расположения серверов, и от пиринга с определенными операторами связи. Скорость интернета - очень абстрактное понятие. От типа приложения очень многое зависит, и от типа трафика. Для передачи текста достаточно самых минимальных тарифных планов, с самыми низкими скоростями, задержками или джиттером. Все зависит от самого приложения. Я несколько лет назад установил тик ток, посмотрел пару роликов и закрыл. А он в фоновом режиме два гигабайта "сожрал" фиг знает как, за пару часов. Так что не всегда транспорт имеет решающее значение.