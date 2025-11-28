НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Нас рать - в смысле много" - Екатерину Корчагину оштрафовали за мелкое хулиганство после общественных слушаний в Рудном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53037
"Нас рать - в смысле много" - Екатерину Корчагину оштрафовали за мелкое хулиганство после общественных слушаний в Рудном
Отправлено: 28.11.25 - 09:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адвокат Корчагиной просила назначить филологическую экспертизу. Суд отказал в этом ходатайстве, так как в материалах дела «достаточно доказательств, видеозаписей для объективного рассмотрения дела по существу».
Читать новость

v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1968
Re: "Нас рать - в смысле много" - Екатерину Корчагину...
Отправлено: 28.11.25 - 09:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Просила суд наложить административный штраф

Да-да-да, так мы и поверили. Прям сама своим пешкол подошла и попросила штраф))) ну хватит из людей делать идиотов!

Цитата:
является негативным, грубым выражением
но не нецензурным! То есть штраф необоснованно применен.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Карачун

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS