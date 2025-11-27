НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Парламент утвердил трёхлетний бюджет: что нужно знать казахстанцам
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53035
Парламент утвердил трёхлетний бюджет: что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 27.11.25 - 21:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю назад Сенат рассмотрел принятый Мажилисом закон о трёхлетнем бюджете, но не одобрил часть его статей и вернул документ на доработку. Сенаторы предложили 76 поправок. Сегодня депутаты Мажилиса согласились с предложенными изменениями. Теперь закон направят на подпись Президенту.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8611
Re: Парламент утвердил трёхлетний бюджет: что нужно знать...
Отправлено: 27.11.25 - 21:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Откуда страна берет деньги//

Не СТРАНА, а ГОСУДАРСТВО:- страна- это Казахстан, государство - Республика Казахстан.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS