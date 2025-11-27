НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Прокуратура Костаная пытается через суд добиться отмены...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53035
Прокуратура Костаная пытается через суд добиться отмены...
Отправлено: 27.11.25 - 13:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура Костаная пытается через суд добиться отмены повышения тарифа на вывоз мусора. Надзорный орган считает, что расчеты тарифа не обоснованы и не проверены. Вы поддерживаете эту инициативу?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1964
Re: Прокуратура Костаная пытается через суд добиться отмены...
Отправлено: 27.11.25 - 13:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если для мусорщиков запрет президента не указ, то куда прокуратура пытается залезть? Во время пандемии президент запретил увеличивать ценник на коммуслуги. Мусор подорожал. Я лично звонил в тазалык и спросил про запрет, на что мне ответили: " вы знаете, как давно мы тариф не поднимали, хватит уже. Или платите, или... "
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8611
Re: Прокуратура Костаная пытается через суд добиться отмены...
Отправлено: 27.11.25 - 21:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проголосовал за 4 пункт- надо прежде всего, несмотря на Указ Президента на моратории роста тарифов ком.услуг - ПЛАТИТЬ достойно обслуживающему персоналу- не будет кадров, тогда действительно УТОНЕМ в гавне.

А, прокуратура действует не ради простых жителей, а ради своих принципов, из чувства МЕСТИ и ОБИЖЕННОСТИ - как так, прокуратуру элементарно ПОДВИНУЛИ и НАГНУЛИ, и не кто из СИЛЬНЫХ мира сего, а какие то ПОСЛУШНЫЕ и БЕЗВОЛЬНЫЕ депутаты.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS