N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53035
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.11.25 - 19:52
Минтранспорта РК решило, что автодорога между Костанаем и Рудным останется платной, а перерасчет водителям за пользование ей во время ремонта не будет. Об этом сегодня, 27 ноября, на брифинге в РСК сообщил заместитель директора областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Айдар ХАСАНОВ.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1964
Re: Что будет с платными дорогами в Костанайской области,...
Отправлено: 27.11.25 - 19:52
#1
Цитата:
перерасчет водителям за пользование ей во время ремонта не будет

Действительно, к чёрту законность. Платишь за дорогу, не соответствующую уровню платной. А че, жалко что ли? За 100 теньговин удавитесь?) такими доводами государство руководствуется?
Тут только руками развести остаётся.
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4868
Что будет с платными дорогами в Костанайской области, обсудили на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.11.25 - 21:21
#2
Цитата:
NG.kz:
Минтранспорта РК решило

Дарю идею, большой мост к Затобольску, ой простите Тобылу, тоже сделать платным!
Чего мелочиться. 8-) :lol:
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8611
Re: Что будет с платными дорогами в Костанайской области,...
Отправлено: 27.11.25 - 21:40
#3
Цитата:///тогдашний директор областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ: - Мы считаем, что это неправильно - брать деньги за проезд по недостроенной дороге, -//

Наверное, за эти слова его и СНЯЛИ с должности.
Или на пенсию ПРОВОДИЛИ, обратно же - за ЭТИ слова.

Цитата:///51 км между Костанаем и Рудным///

Скиба, напомните этим двум руковоДЯТЕЛЯМ: - что один платный участок не 51 км, а, начинается с с.Денисовка и тянется до г.Костанай и протяженность его, не 51 км, а значительно больше.

Цитата:
vofkakst:
а 100 теньговин удавитесь?)


Точно так же и ПОДУМАЛ Минтранс Казахстана и все деньги от выручки за пользование платными участками дорог направляет не в БЮДЖЕТ государства, а во ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ фонд, которые НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ - ни СЧЁТНОЙ ПАЛАТОЙ, ни Минфином, ни депутатами.
И инструкции, правила и стандарты гос.закупок и тендеров - на эти внебюджетные деньги - НЕ ДЕЙСТВУЮТ.
