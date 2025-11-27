Re: Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых...

Отправлено: - 20:58

Цитата:///Название 50 лет Октября относится к категории исторически устаревших, - отметила руководитель отдела культуры.//



Фамилия Назарбаев - наверное, тоже относиться, с некоторого времени, к исторически УСТАРЕВШИМ, к СТАРОМУ Казахстану- наверняка и название одноимённого проспекта в областном центре - очевидно, не приводит и не символизирует СОГЛАСИЕ и ЕДИНСТВО представителей различных национальных этносов.



Цитата:///Он поддерживал террор как одну из форм политической борьбы.///



Террор - как метод ПОЛИТИЧЕСКОЙ борьбы осуществляли все режимы власти, вспомните хотя бы большевиков( Троцкий, Ленин), их выражение: - "...КРАСНЫЙ террор...".



Цитата//очень хотел выступить основатель ОО «Поколение KZ» и автор ютьюб-канала «По улицам» Геннадий ИПАТОВ.///



Кто финансирует это ОО ??



Цитата:///И заявила: маслихат «лоббирует интересы людей, которые не имеют отношения к истории этого города».//



Фамилии, имена и должности этих людей, есть???

Если нет, то зачем ГОЛОСЛОВНЫЕ утверждения- гнать её вообще со слушания.



Цитата://Если человек идет на работу по ул. Ленина, прогуливается по пр. Комсомольский, а с детьми играет на ул. 50 лет Октября, то о каком казахстанском патриотизме я могу говорить?//



он так и сказал: - "..казахстанском...", или всё таки было "...о КАЗАХСКОМ патриотизме..."- второе было бы наиболее УМЕСТНОМ в его вступлении, судя хотя бы по тональности его выступления.



Цитата:///Против переименования проголосовал директор КРЦ «Горняк» Валерий ГИРФАНОВ. Он, как и те депутаты, которые были за, не стал комментировать свою позицию в прессе «без разрешения председателя маслихата»//



Очевидно, это моё ЛИЧНОЕ мнение, его ПОПРОСИЛИ так ПРОГОЛОСОВАТЬ, исходя из НЕПРАВИЛЬНЫХ понятии - ПЛЮРАЛИЗМА мнении, тем более, как видно из статьи, в прениях он НЕ ВЫСТУПАЛ- мнение как своего так и своих избирателей( если они у него есть; а если он прошёл по партийному списку, то у него нет- СВОИХ избирателей) , да и на фото, по внешнему виду видно - он не из любителей выступать против власть придержащих.