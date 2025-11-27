Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Отправлено: 27.11.25 - 12:37
Сторонники переименований достали оставленные в коридоре флаги Казахстана и на улице сделали с ними несколько фотографий. Корреспонденту «НГ» активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ пояснил, что они долго добивались от властей переименования улиц, и эти общественные слушания считают своей первой победой и праздником.
Отправлено: 27.11.25 - 15:42
Цитата:
Ещё у турков много людей с красивыми именами. Тоже тюрки и тоже ученые и военачальники и много кого есть.
abaika95:
тюркский ученый
тюркский ученый
Ещё у турков много людей с красивыми именами. Тоже тюрки и тоже ученые и военачальники и много кого есть.
Отправлено: 27.11.25 - 17:21
Цитата:
---Ономасты уже сами запутались
abaika95:
так казахские имена или все таки советские ?
так казахские имена или все таки советские ?
---Ономасты уже сами запутались
Отправлено: 27.11.25 - 17:24
***высокое звание Героя СССР***
---Знаток истории - нет такого звания ! Есть - * Герой Советского Союза *
---Знаток истории - нет такого звания ! Есть - * Герой Советского Союза *
Отправлено: 27.11.25 - 17:44
какие то нелепые движения сидя в кредитах по уши . пора понять уже что миром правят корпорации и о том какая вывеска табличка название как то по большому счету не важно .
Отправлено: 27.11.25 - 18:00
Цитата:
Во-первых я не знаю какое и вообще имеет ли. Во-вторых мне начхать имеет или нет.
Если уж обзывать улицы именами, что в принципе не особо умное действие, и эти имена должны пробуждать что-то такое этакое в пользователе улицы, то лично меня не вдохновляют ни молдагулова, ни дзержинский, ни даже сандригайло с батищевым-тарасовым, хотя последние два производственники. Люди должны быть либо от науки, причем желательно естественных направлений, либо представители инженерной мысли или медицины, потому что от них сильно больше пользы всем, в том числе и ныне живущим, вне зависимости от национальной или территориальной принадлежности бывших обладателей имен. И на них хочется быть похожим или хотя бы стремиться к этому. А вся эта попса, типа писателей, художников, музыкантов или "героев" это всё настолько ситуативно и мифологизированно, что говорить об этом га серьёзных щах, ну камон. И если представители искусства хотя бы просто безобидные, то герои...вдруг кто-то захочет быть похож на них, а для этого самый верный путь создать искусственно соответствующую ситуацию.
vofkakst:
А аль-Фараби к Казахстану какое отношение имеет?
А аль-Фараби к Казахстану какое отношение имеет?
Во-первых я не знаю какое и вообще имеет ли. Во-вторых мне начхать имеет или нет.
Если уж обзывать улицы именами, что в принципе не особо умное действие, и эти имена должны пробуждать что-то такое этакое в пользователе улицы, то лично меня не вдохновляют ни молдагулова, ни дзержинский, ни даже сандригайло с батищевым-тарасовым, хотя последние два производственники. Люди должны быть либо от науки, причем желательно естественных направлений, либо представители инженерной мысли или медицины, потому что от них сильно больше пользы всем, в том числе и ныне живущим, вне зависимости от национальной или территориальной принадлежности бывших обладателей имен. И на них хочется быть похожим или хотя бы стремиться к этому. А вся эта попса, типа писателей, художников, музыкантов или "героев" это всё настолько ситуативно и мифологизированно, что говорить об этом га серьёзных щах, ну камон. И если представители искусства хотя бы просто безобидные, то герои...вдруг кто-то захочет быть похож на них, а для этого самый верный путь создать искусственно соответствующую ситуацию.
Отправлено: 27.11.25 - 18:25
Цитата:
А как же самолюбие, вот это достоевское "тварь ли я дрожащая или право имею?!"
Это же очень удобная штука. Подкинул, типа что-то решают люди, и всё, они счастливы, главное ещё кредитов навешать, чтобы выше ушей было.
И если объективно, с позиции руководства если посмотреть, преследующего свои меркантильные интересы - снимаю шляпу, огонь тема. Пипл хавает, че не пользоваться?!
YESNO:
о том какая вывеска табличка название как то по большому счету не важно .
о том какая вывеска табличка название как то по большому счету не важно .
А как же самолюбие, вот это достоевское "тварь ли я дрожащая или право имею?!"
Это же очень удобная штука. Подкинул, типа что-то решают люди, и всё, они счастливы, главное ещё кредитов навешать, чтобы выше ушей было.
И если объективно, с позиции руководства если посмотреть, преследующего свои меркантильные интересы - снимаю шляпу, огонь тема. Пипл хавает, че не пользоваться?!
Отправлено: 27.11.25 - 19:03
Цитата:///строем вошли в зал ровно в 11.0///
А, почему не написали: ".. чётким, строевым шагом...."
Цитата:///инициативная группа///
Фамилии их, должностя и место работы - нельзя опубликовать и самое главное: - причины побудившие их к такой инициативе или может КТО то им посоветовал проявить такую инициативу ????
А, почему не написали: ".. чётким, строевым шагом...."
Цитата:///инициативная группа///
Фамилии их, должностя и место работы - нельзя опубликовать и самое главное: - причины побудившие их к такой инициативе или может КТО то им посоветовал проявить такую инициативу ????
Отправлено: 27.11.25 - 20:07
да че там церемонница, переименовать и все тут.
даже в России эти названия переименовали уже давно, тридцать лет и более.
при чем отношения к городу?
можно подумать в Костанае много улиц имеющих отношения только городу.
бедную бабушку нашли, подговорили, как будто ей эти названия надо.
даже в России эти названия переименовали уже давно, тридцать лет и более.
при чем отношения к городу?
можно подумать в Костанае много улиц имеющих отношения только городу.
бедную бабушку нашли, подговорили, как будто ей эти названия надо.
Отправлено: 27.11.25 - 20:58
Цитата:///Название 50 лет Октября относится к категории исторически устаревших, - отметила руководитель отдела культуры.//
Фамилия Назарбаев - наверное, тоже относиться, с некоторого времени, к исторически УСТАРЕВШИМ, к СТАРОМУ Казахстану- наверняка и название одноимённого проспекта в областном центре - очевидно, не приводит и не символизирует СОГЛАСИЕ и ЕДИНСТВО представителей различных национальных этносов.
Цитата:///Он поддерживал террор как одну из форм политической борьбы.///
Террор - как метод ПОЛИТИЧЕСКОЙ борьбы осуществляли все режимы власти, вспомните хотя бы большевиков( Троцкий, Ленин), их выражение: - "...КРАСНЫЙ террор...".
Цитата//очень хотел выступить основатель ОО «Поколение KZ» и автор ютьюб-канала «По улицам» Геннадий ИПАТОВ.///
Кто финансирует это ОО ??
Цитата:///И заявила: маслихат «лоббирует интересы людей, которые не имеют отношения к истории этого города».//
Фамилии, имена и должности этих людей, есть???
Если нет, то зачем ГОЛОСЛОВНЫЕ утверждения- гнать её вообще со слушания.
Цитата://Если человек идет на работу по ул. Ленина, прогуливается по пр. Комсомольский, а с детьми играет на ул. 50 лет Октября, то о каком казахстанском патриотизме я могу говорить?//
он так и сказал: - "..казахстанском...", или всё таки было "...о КАЗАХСКОМ патриотизме..."- второе было бы наиболее УМЕСТНОМ в его вступлении, судя хотя бы по тональности его выступления.
Цитата:///Против переименования проголосовал директор КРЦ «Горняк» Валерий ГИРФАНОВ. Он, как и те депутаты, которые были за, не стал комментировать свою позицию в прессе «без разрешения председателя маслихата»//
Очевидно, это моё ЛИЧНОЕ мнение, его ПОПРОСИЛИ так ПРОГОЛОСОВАТЬ, исходя из НЕПРАВИЛЬНЫХ понятии - ПЛЮРАЛИЗМА мнении, тем более, как видно из статьи, в прениях он НЕ ВЫСТУПАЛ- мнение как своего так и своих избирателей( если они у него есть; а если он прошёл по партийному списку, то у него нет- СВОИХ избирателей) , да и на фото, по внешнему виду видно - он не из любителей выступать против власть придержащих.
Фамилия Назарбаев - наверное, тоже относиться, с некоторого времени, к исторически УСТАРЕВШИМ, к СТАРОМУ Казахстану- наверняка и название одноимённого проспекта в областном центре - очевидно, не приводит и не символизирует СОГЛАСИЕ и ЕДИНСТВО представителей различных национальных этносов.
Цитата:///Он поддерживал террор как одну из форм политической борьбы.///
Террор - как метод ПОЛИТИЧЕСКОЙ борьбы осуществляли все режимы власти, вспомните хотя бы большевиков( Троцкий, Ленин), их выражение: - "...КРАСНЫЙ террор...".
Цитата//очень хотел выступить основатель ОО «Поколение KZ» и автор ютьюб-канала «По улицам» Геннадий ИПАТОВ.///
Кто финансирует это ОО ??
Цитата:///И заявила: маслихат «лоббирует интересы людей, которые не имеют отношения к истории этого города».//
Фамилии, имена и должности этих людей, есть???
Если нет, то зачем ГОЛОСЛОВНЫЕ утверждения- гнать её вообще со слушания.
Цитата://Если человек идет на работу по ул. Ленина, прогуливается по пр. Комсомольский, а с детьми играет на ул. 50 лет Октября, то о каком казахстанском патриотизме я могу говорить?//
он так и сказал: - "..казахстанском...", или всё таки было "...о КАЗАХСКОМ патриотизме..."- второе было бы наиболее УМЕСТНОМ в его вступлении, судя хотя бы по тональности его выступления.
Цитата:///Против переименования проголосовал директор КРЦ «Горняк» Валерий ГИРФАНОВ. Он, как и те депутаты, которые были за, не стал комментировать свою позицию в прессе «без разрешения председателя маслихата»//
Очевидно, это моё ЛИЧНОЕ мнение, его ПОПРОСИЛИ так ПРОГОЛОСОВАТЬ, исходя из НЕПРАВИЛЬНЫХ понятии - ПЛЮРАЛИЗМА мнении, тем более, как видно из статьи, в прениях он НЕ ВЫСТУПАЛ- мнение как своего так и своих избирателей( если они у него есть; а если он прошёл по партийному списку, то у него нет- СВОИХ избирателей) , да и на фото, по внешнему виду видно - он не из любителей выступать против власть придержащих.
Отправлено: 27.11.25 - 21:16
Цитата:
Да, это нужно отдельно отметить. Представитель народа, а именно так позиционируется маслихат, хочет спросить разрешения у председателя...на комментирование своей позиции, то есть на высказывание своего мнения. Прикольно, да. Мне нравится.
Он, как и те депутаты, которые были за, не стал комментировать свою позицию в прессе «без разрешения председателя маслихата».
Да, это нужно отдельно отметить. Представитель народа, а именно так позиционируется маслихат, хочет спросить разрешения у председателя...на комментирование своей позиции, то есть на высказывание своего мнения. Прикольно, да. Мне нравится.
Отправлено: 27.11.25 - 21:20
Цитата:
Полностью с вами согласен: при всём уважении к А. Молдагуловой- у нас МНОГО своих героев-кустанайцев - хотя бы взять ПЕРВОГО казаха- комбайнёра получившего звание Героя Соц.Труда в 1957 году -уроженца Кустанайского района- Жансултана Демеева.
Цитата:
Теперь что: - не надо было защищать свою Родину, то бишь СССР от НЕМЕЦКО-ФАШИСТКИХ захватчиков ??
Она же, всего навсего- ЗАЩИЩАЛА свою Родину, свою страну, свой дом, да, при этом она УБИВАЛА других людей - но, так ИНОГДА бывает, когда ты ЗАЩИЩАЕШЬСЯ, а то могут и тебя УБИТЬ.
Цитата:
Название ПОМЕНЯЛИ при акиме Шукееве (если кто помнит этого акима- он родом ОТТУДА) и тогда был слух - что он имеет с ним какое то родство.
Цитата:
Как бывший профессиональный советский партработник ( к слову - передовик, если это уместно) могу вас поправить: - в 1967 году не было ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО отдела, а был:"..отдел ПРОПАГАНДЫ и АГИТАЦИИ...", идеологическим его переименовали в 1989 году, при последнем Генеральном Секретаре ЦК КПСС, и первом и последнем и ЕДИНСТВЕННЫМ Президенте СССР - М.С.Горбачёве.
Сабыр:
Лучше в Костанае Аль-Фараби поменять на А. Молдагуловой,та же тема как и с И. Франко. Че
Лучше в Костанае Аль-Фараби поменять на А. Молдагуловой,та же тема как и с И. Франко. Че
Полностью с вами согласен: при всём уважении к А. Молдагуловой- у нас МНОГО своих героев-кустанайцев - хотя бы взять ПЕРВОГО казаха- комбайнёра получившего звание Героя Соц.Труда в 1957 году -уроженца Кустанайского района- Жансултана Демеева.
Цитата:
Карачун:
на человека мастерски убивавшего других людей?
на человека мастерски убивавшего других людей?
Теперь что: - не надо было защищать свою Родину, то бишь СССР от НЕМЕЦКО-ФАШИСТКИХ захватчиков ??
Она же, всего навсего- ЗАЩИЩАЛА свою Родину, свою страну, свой дом, да, при этом она УБИВАЛА других людей - но, так ИНОГДА бывает, когда ты ЗАЩИЩАЕШЬСЯ, а то могут и тебя УБИТЬ.
Цитата:
abaika95:
родился на территории туркестанской области
родился на территории туркестанской области
Название ПОМЕНЯЛИ при акиме Шукееве (если кто помнит этого акима- он родом ОТТУДА) и тогда был слух - что он имеет с ним какое то родство.
Цитата:
abaika95:
сидит идеологический отдел цк в 1967 году
сидит идеологический отдел цк в 1967 году
Как бывший профессиональный советский партработник ( к слову - передовик, если это уместно) могу вас поправить: - в 1967 году не было ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО отдела, а был:"..отдел ПРОПАГАНДЫ и АГИТАЦИИ...", идеологическим его переименовали в 1989 году, при последнем Генеральном Секретаре ЦК КПСС, и первом и последнем и ЕДИНСТВЕННЫМ Президенте СССР - М.С.Горбачёве.
Отправлено: 27.11.25 - 22:09
Цитата:
Вот именно. Сути не улавливаете? Все они просто защищали свою родину (термин в моем представлении сильно популистский но да не суть), свой дом и свою семью (вот это уже ближе к делу), и я бесконечно уважаю этих людей за то что не "зассали", но улицы их именами называть...это уж увольте
ACROS:
Она же, всего навсего- ЗАЩИЩАЛА свою Родину
Она же, всего навсего- ЗАЩИЩАЛА свою Родину
Вот именно. Сути не улавливаете? Все они просто защищали свою родину (термин в моем представлении сильно популистский но да не суть), свой дом и свою семью (вот это уже ближе к делу), и я бесконечно уважаю этих людей за то что не "зассали", но улицы их именами называть...это уж увольте
Отправлено: 27.11.25 - 23:16
Цитата:
Ну, да - это ваше мнение и надо думать отсюда берёт начало и ваша жизненная ПОЗИЦИЯ.
Другие, наверное, думают по ДРУГОМУ- и из чувства благодарности и уважения называют в честь и память о них - их именами улицы, и даже города, ( например: Устинов, Брежнево, Свердловск, Сталинград, Петербург, Петроград, Ленинград, Петропавловск, Павлодар, Гурьев, Кунаево, Фрунзе и ничего плохого в этом я не вижу.
Цитата:
Я то - да, вы очевидно - НЕТ-то - УБИВАЕТ, то - ЗАЩИЩАЕТ.
По казахски это: - "..бiрисе-бьенын коте; бiрисе- тьёнын коте..."
Карачун:
но улицы их именами называть...это уж увольте
но улицы их именами называть...это уж увольте
Ну, да - это ваше мнение и надо думать отсюда берёт начало и ваша жизненная ПОЗИЦИЯ.
Другие, наверное, думают по ДРУГОМУ- и из чувства благодарности и уважения называют в честь и память о них - их именами улицы, и даже города, ( например: Устинов, Брежнево, Свердловск, Сталинград, Петербург, Петроград, Ленинград, Петропавловск, Павлодар, Гурьев, Кунаево, Фрунзе и ничего плохого в этом я не вижу.
Цитата:
Карачун:
Сути не улавливаете
Сути не улавливаете
Я то - да, вы очевидно - НЕТ-то - УБИВАЕТ, то - ЗАЩИЩАЕТ.
По казахски это: - "..бiрисе-бьенын коте; бiрисе- тьёнын коте..."
Отправлено: 28.11.25 - 00:54
Комментарий проходит проверку.
