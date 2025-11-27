НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых названиях улиц в Рудном стала поводом для споров и ссор
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53034
Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых названиях улиц в Рудном стала поводом для споров и ссор
Отправлено: 27.11.25 - 12:37
Отправлено: 27.11.25 - 12:37
Сторонники переименований достали оставленные в коридоре флаги Казахстана и на улице сделали с ними несколько фотографий. Корреспонденту «НГ» активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ пояснил, что они долго добивались от властей переименования улиц, и эти общественные слушания считают своей первой победой и праздником.
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1843
Отправлено: 27.11.25 - 15:42
Отправлено: 27.11.25 - 15:42
Цитата:
abaika95:
тюркский ученый

Ещё у турков много людей с красивыми именами. Тоже тюрки и тоже ученые и военачальники и много кого есть.
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12288
Отправлено: 27.11.25 - 17:21
Отправлено: 27.11.25 - 17:21
Цитата:
abaika95:
так казахские имена или все таки советские ?

---Ономасты уже сами запутались :-)
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12288
Отправлено: 27.11.25 - 17:24
Отправлено: 27.11.25 - 17:24
***высокое звание Героя СССР***

---Знаток истории - нет такого звания ! Есть - * Герой Советского Союза *
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1866
Отправлено: 27.11.25 - 17:44
Отправлено: 27.11.25 - 17:44
какие то нелепые движения сидя в кредитах по уши . пора понять уже что миром правят корпорации и о том какая вывеска табличка название как то по большому счету не важно .
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1997
Отправлено: 27.11.25 - 18:00
Отправлено: 27.11.25 - 18:00
Цитата:
vofkakst:
А аль-Фараби к Казахстану какое отношение имеет?

Во-первых я не знаю какое и вообще имеет ли. Во-вторых мне начхать имеет или нет.
Если уж обзывать улицы именами, что в принципе не особо умное действие, и эти имена должны пробуждать что-то такое этакое в пользователе улицы, то лично меня не вдохновляют ни молдагулова, ни дзержинский, ни даже сандригайло с батищевым-тарасовым, хотя последние два производственники. Люди должны быть либо от науки, причем желательно естественных направлений, либо представители инженерной мысли или медицины, потому что от них сильно больше пользы всем, в том числе и ныне живущим, вне зависимости от национальной или территориальной принадлежности бывших обладателей имен. И на них хочется быть похожим или хотя бы стремиться к этому. А вся эта попса, типа писателей, художников, музыкантов или "героев" это всё настолько ситуативно и мифологизированно, что говорить об этом га серьёзных щах, ну камон. И если представители искусства хотя бы просто безобидные, то герои...вдруг кто-то захочет быть похож на них, а для этого самый верный путь создать искусственно соответствующую ситуацию.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1997
Отправлено: 27.11.25 - 18:25
Отправлено: 27.11.25 - 18:25
Цитата:
YESNO:
о том какая вывеска табличка название как то по большому счету не важно .

А как же самолюбие, вот это достоевское "тварь ли я дрожащая или право имею?!"
Это же очень удобная штука. Подкинул, типа что-то решают люди, и всё, они счастливы, главное ещё кредитов навешать, чтобы выше ушей было.
И если объективно, с позиции руководства если посмотреть, преследующего свои меркантильные интересы - снимаю шляпу, огонь тема. Пипл хавает, че не пользоваться?!
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8605
Отправлено: 27.11.25 - 19:03
Отправлено: 27.11.25 - 19:03
Цитата:///строем вошли в зал ровно в 11.0///

А, почему не написали: ".. чётким, строевым шагом...."

Цитата:///инициативная группа///

Фамилии их, должностя и место работы - нельзя опубликовать и самое главное: - причины побудившие их к такой инициативе или может КТО то им посоветовал проявить такую инициативу ????
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
135
Отправлено: 27.11.25 - 20:07
Отправлено: 27.11.25 - 20:07
да че там церемонница, переименовать и все тут.
даже в России эти названия переименовали уже давно, тридцать лет и более.
при чем отношения к городу?
можно подумать в Костанае много улиц имеющих отношения только городу.
бедную бабушку нашли, подговорили, как будто ей эти названия надо.
