Биометрические считыватели нужно будет устанавливать во всех торговых точках, а это может увеличить расходы бизнеса и в итоге повлиять на комиссии.

Цитата:Пока одни фантазируют, другим надо готовиться к убыткам. Такое вот оно, развитие страны.Сделали бы лучше так, чтобы имеющееся работало нормально. Посмотрите, в рахате на абая на кассе каждый второй - как с металлоискателем интернет ищет, чтобы qr задействовать. Ужас просто. А открыть wifi владельцев жаба задавит. Да и лишних халявщиков привлечёт. Что опять же сигнал просадит