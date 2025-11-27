НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Внедрить оплату по биометрии лица планируют в Казахстане, но это может поднять комиссию для бизнеса
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53034
Внедрить оплату по биометрии лица планируют в Казахстане, но это может поднять комиссию для бизнеса
Отправлено: 27.11.25 - 13:56
Биометрические считыватели нужно будет устанавливать во всех торговых точках. Национальная платёжная корпорация планирует развивать биометрические способы оплаты в 2026 году.
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
883
Re: Внедрить оплату по биометрии лица планируют в Казахстане, но...
Отправлено: 27.11.25 - 13:56
#1
нынешняя система оплаты кого не устраивает? Коту делать нечего он яйца лижет, так и и эти деятели. Серьезные вопросы в стране надо решать, а не ломать отлаженный механизм.
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12288
Re: Внедрить оплату по биометрии лица планируют в Казахстане, но...
Отправлено: 27.11.25 - 17:15
#2
Цитата:
рихард:
нынешняя система оплаты кого не устраивает? Коту делать нечего он яйца лижет, так и и эти деятели. Серьезные вопросы в стране надо решать, а не ломать отлаженный механизм.

----Вот именно - зачем ?
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1964
Re: Внедрить оплату по биометрии лица планируют в Казахстане, но...
Отправлено: 27.11.25 - 17:39
#3
Цитата:
Мы склоняемся к тому, что, скорее всего, это будет оплата лицом


Фраза "торговать хлебалом" заиграла новыми красками))))
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1964
Re: Внедрить оплату по биометрии лица планируют в Казахстане, но...
Отправлено: 27.11.25 - 17:41
#4
Цитата:
Биометрические считыватели нужно будет устанавливать во всех торговых точках, а это может увеличить расходы бизнеса и в итоге повлиять на комиссии.

Пока одни фантазируют, другим надо готовиться к убыткам. Такое вот оно, развитие страны.

Сделали бы лучше так, чтобы имеющееся работало нормально. Посмотрите, в рахате на абая на кассе каждый второй - как с металлоискателем интернет ищет, чтобы qr задействовать. Ужас просто. А открыть wifi владельцев жаба задавит. Да и лишних халявщиков привлечёт. Что опять же сигнал просадит
