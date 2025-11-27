Re: Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане

Отправлено: - 16:21

НДС увеличивается на 4%, тарифы у наших связистов- на 30%. Раньше кивали на курс доллара- якобы он растет, растут и затраты. Тут вроде бы как доллар даже опустился, а подъем теперь налоговым кодексом объясняют...Вот бы еще моя зарплата на столько же увеличилась!