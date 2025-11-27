Отправлено: - 18:25

YESNO:

о том какая вывеска табличка название как то по большому счету не важно .

Цитата:А как же самолюбие, вот это достоевское "тварь ли я дрожащая или право имею?!"Это же очень удобная штука. Подкинул, типа что-то решают люди, и всё, они счастливы, главное ещё кредитов навешать, чтобы выше ушей было.И если объективно, с позиции руководства если посмотреть, преследующего свои меркантильные интересы - снимаю шляпу, огонь тема. Пипл хавает, че не пользоваться?!