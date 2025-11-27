НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53034
Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 27.11.25 - 16:21
В Tele2 и Altel сообщили, что абонентская плата и объём услуг по тарифам изменятся уже с 25 декабря этого года. В Beeline также отметили, что с 1 января 2026 года произойдёт изменение размера стоимости услуг мобильного и офисного интернета.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
439
Re: Три мобильных оператора повысят цены на услуги в Казахстане
Отправлено: 27.11.25 - 16:21
#1
НДС увеличивается на 4%, тарифы у наших связистов- на 30%. Раньше кивали на курс доллара- якобы он растет, растут и затраты. Тут вроде бы как доллар даже опустился, а подъем теперь налоговым кодексом объясняют...Вот бы еще моя зарплата на столько же увеличилась!
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1964
Отправлено: 27.11.25 - 16:29
#2
Цитата:
Михаил:

Никогда не ищите логичных решений. Все равно вы их не найдете)))
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
983
Отправлено: 27.11.25 - 17:33
#3
за год тариф на белайне вырос х2, куда смотрят антимонопольщики?
ответ: в пор-хап наверно по халявному траффику)
