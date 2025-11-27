Отправлено: - 13:03

Вот я думаю: ведь название «Достык» уже имеется в городе - это парк большой. Он как раз предназначен для дружбы и отдыха.

икто не запрещает строить новые улицы и называть их казахскими именами. Говоря об Алие Молдагуловой, вы почему-то забываете о Рахимжане Кошкарбаеве.



Если человек идет на работу по ул. Ленина, прогуливается по пр. Комсомольский, а с детьми играет на ул. 50 лет Октября, то о каком казахстанском патриотизме я могу говорить? - возразил



Единственный голос против от Валерия Гирфанова вызвал бурю негодования и дискуссий в социальных сетях. Например, паблик @kerekemes_kz пишет, что его позицию казахстанцы расценивают как «выступление против казахского языка», а также, что он не поддерживает имя Алии Молдагуловой. Некоторые пользователи даже призывают отправить Гирфанова в отставку.

Депутат - это не кнопкодав и не статист. У Валерия Гирфанова, как и у любого избранного представителя, есть право на собственную позицию и голос, даже если она не совпадает с настроением большинства. Именно для этого и существует представительная власть, чтобы решения принимались не под давлением эмоций, а через обсуждение разных мнений.



Цитата:действительно а что нельзя было другое название? например Маншук Маметовой? или того же Кошкарбаева?Цитата:так казахские имена или все таки советские ?Цитата:глупый аргументпричем тут патриотизм и названия в честь 50 лет октября которые не несут никакого смысла а являлись обычной бездушной чиновничьей отработкойсидит идеологический отдел цк в 1967 году (сейчас АП) и решает так по стране должно быть миллион улиц названных в честь 50 летия революциив 1977 году будет еще миллион в честь 60 летия и так далееза этой плановой отработкой нет внятных человеческих нуждназовите и всёчтобы помнили что уже 50 лет прошлоа нам сейчас зачем помнить что ЦК тогда планово улицы называл?Цитата:причем я почемуто уверен что член аманата сам не хотел руку подымать его как будто попросили для видаЦитата:ну так у депутата есть мнениеу остальных тоже есть мнение на этого депутатау фролова есть мнение на этих кто выразил мнение против депутатая тоже вот выражаю мнение на мнение фролова))мнение на мнение