Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых названиях улиц в Рудном стала поводом для споров и ссор
Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых названиях улиц в Рудном стала поводом для споров и ссор
Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых названиях улиц в Рудном стала поводом для споров и ссор
Отправлено: 27.11.25 - 12:37
Сторонники переименований достали оставленные в коридоре флаги Казахстана и на улице сделали с ними несколько фотографий. Корреспонденту «НГ» активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ пояснил, что они долго добивались от властей переименования улиц, и эти общественные слушания считают своей первой победой и праздником.
Re: Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых...
Отправлено: 27.11.25 - 12:37
Цитата:
И в чем смысл сего совпадения? Это что-то значит? Имеет весомое значение? Ну ладно, понт засчитан, чел внимателен. Дальше что из этого следует? Расходы бюджета стали более обоснованы и осмыслены? Нет!
Заметьте, она родилась 25 октября - в день, когда у нас празднуют День республики. А высокое звание Героя СССР ей присвоили 4 июля - в день, когда у нас празднуют День государственных символов.
И в чем смысл сего совпадения? Это что-то значит? Имеет весомое значение? Ну ладно, понт засчитан, чел внимателен. Дальше что из этого следует? Расходы бюджета стали более обоснованы и осмыслены? Нет!
Re: Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых...
Отправлено: 27.11.25 - 12:44
Цитата:
То есть советского прошлого у Казахстана нет? Рудный появился после распада союза?
Не надо прикрываться устаревшей идеологией, лучше раскройте актуальную, мы хотя бы будем знать что нас ждет дальше.
Цитата:
Глупости. То есть если человек против - это уже прям разжигание? "Есть два мнения - мое и неправильное" - девиз ономастов.
Смысл проводить слушания, если несогласных удаляют и грозят увольнением или отставкой? Свобода слова и демократия у нас опять оказались пустым звуком?
впитывают идеологически чуждые названия
То есть советского прошлого у Казахстана нет? Рудный появился после распада союза?
Не надо прикрываться устаревшей идеологией, лучше раскройте актуальную, мы хотя бы будем знать что нас ждет дальше.
Цитата:
даже призывают отправить Гирфанова в отставку.
Глупости. То есть если человек против - это уже прям разжигание? "Есть два мнения - мое и неправильное" - девиз ономастов.
Смысл проводить слушания, если несогласных удаляют и грозят увольнением или отставкой? Свобода слова и демократия у нас опять оказались пустым звуком?
Re: Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых...
Отправлено: 27.11.25 - 12:49
Заметьте, она родилась 25 октября - в день, когда у нас празднуют День республики. А высокое звание Героя СССР ей присвоили 4 июля - в день, когда у нас празднуют День государственных символов.-- За уши и осла мертвого притянуть можно.. Астролог положенческий, однако...
Re: Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых...
Отправлено: 27.11.25 - 12:53
Выступление пенсионерки прервал председательствующий на слушаниях депутат Жандос РАХМЕТОВ. Он напомнил под гул аплодисментов, что регламент для выступлений из зала - всего 3 минуты. Пенсионерке выключили микрофон и вскоре она покинула слушания.- Интересно, если бы у микрофона был бы агашка и он поступил бы также- огреб по спине бадиком или нет???? Или все-таки дело в национальности выступавшей? С ней так можно по его мнению поступать? Хотелось бы услышать ответ этого депутатушки-титушки
Re: Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых...
Отправлено: 27.11.25 - 13:03
Цитата:
действительно а что нельзя было другое название? например Маншук Маметовой? или того же Кошкарбаева?
Цитата:
так казахские имена или все таки советские ?
Цитата:
глупый аргумент
причем тут патриотизм и названия в честь 50 лет октября которые не несут никакого смысла а являлись обычной бездушной чиновничьей отработкой
сидит идеологический отдел цк в 1967 году (сейчас АП) и решает так по стране должно быть миллион улиц названных в честь 50 летия революции
в 1977 году будет еще миллион в честь 60 летия и так далее
за этой плановой отработкой нет внятных человеческих нужд
назовите и всё
чтобы помнили что уже 50 лет прошло
а нам сейчас зачем помнить что ЦК тогда планово улицы называл?
Цитата:
причем я почемуто уверен что член аманата сам не хотел руку подымать его как будто попросили для вида
Цитата:
ну так у депутата есть мнение
у остальных тоже есть мнение на этого депутата
у фролова есть мнение на этих кто выразил мнение против депутата
я тоже вот выражаю мнение на мнение фролова))
мнение на мнение
Вот я думаю: ведь название «Достык» уже имеется в городе - это парк большой. Он как раз предназначен для дружбы и отдыха.
действительно а что нельзя было другое название? например Маншук Маметовой? или того же Кошкарбаева?
Цитата:
икто не запрещает строить новые улицы и называть их казахскими именами. Говоря об Алие Молдагуловой, вы почему-то забываете о Рахимжане Кошкарбаеве.
так казахские имена или все таки советские ?
Цитата:
Если человек идет на работу по ул. Ленина, прогуливается по пр. Комсомольский, а с детьми играет на ул. 50 лет Октября, то о каком казахстанском патриотизме я могу говорить? - возразил
глупый аргумент
причем тут патриотизм и названия в честь 50 лет октября которые не несут никакого смысла а являлись обычной бездушной чиновничьей отработкой
сидит идеологический отдел цк в 1967 году (сейчас АП) и решает так по стране должно быть миллион улиц названных в честь 50 летия революции
в 1977 году будет еще миллион в честь 60 летия и так далее
за этой плановой отработкой нет внятных человеческих нужд
назовите и всё
чтобы помнили что уже 50 лет прошло
а нам сейчас зачем помнить что ЦК тогда планово улицы называл?
Цитата:
Единственный голос против от Валерия Гирфанова вызвал бурю негодования и дискуссий в социальных сетях. Например, паблик @kerekemes_kz пишет, что его позицию казахстанцы расценивают как «выступление против казахского языка», а также, что он не поддерживает имя Алии Молдагуловой. Некоторые пользователи даже призывают отправить Гирфанова в отставку.
причем я почемуто уверен что член аманата сам не хотел руку подымать его как будто попросили для вида
Цитата:
Депутат - это не кнопкодав и не статист. У Валерия Гирфанова, как и у любого избранного представителя, есть право на собственную позицию и голос, даже если она не совпадает с настроением большинства. Именно для этого и существует представительная власть, чтобы решения принимались не под давлением эмоций, а через обсуждение разных мнений.
ну так у депутата есть мнение
у остальных тоже есть мнение на этого депутата
у фролова есть мнение на этих кто выразил мнение против депутата
я тоже вот выражаю мнение на мнение фролова))
мнение на мнение
Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых названиях улиц в Рудном стала поводом для споров и ссор
Отправлено: 27.11.25 - 13:17
Цитата:
Ни в чем. Это такое проявление религиозного мышления - выискивать совпадения и притягивать за уши их взаимосвязь. На граждан не обезображенных умом или хотя бы очень средним образованием действует.
vofkakst:
И в чем смысл сего совпадения?
И в чем смысл сего совпадения?
Ни в чем. Это такое проявление религиозного мышления - выискивать совпадения и притягивать за уши их взаимосвязь. На граждан не обезображенных умом или хотя бы очень средним образованием действует.
Re: Забуду имя советское твое... Как инициатива о новых...
Отправлено: 27.11.25 - 13:48
я так понял основу тех кто "за" составляют оралманы. Им тяжело возвращаться в края, где исторический советский след имеется. А Сандыбаев исполнил роль провокатора. Некрасиво и противно как то. Игра в одни ворота.
