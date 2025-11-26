Re: «Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация...

Отправлено: - 09:01

Пересядьте с лексусов и крузаков на кобальты или сами начните ездить на автобусах - вот вам реальная экономия бюджетных миллионов! Че вы лезете туда, не зная куда? В неадекватной гонке за "наполняемость" автобусов, вы к чертям удвоили-утроили интервалы, в результате люди дольше стоят на сквозняке в ожидании забитого автобуса. Вы этого хотели- вы это получили. Спасибо вам огромное, люди, которые не ездят на автобусах!