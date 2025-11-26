Re: В Костанае озеру Тарелочка акимат обещает все-таки провести...

Отправлено: - 23:14

Это будет четвертая попытка сделать из болота,

.....Галина это не болото,а мелководный водоём.В этом болоте как вы пишите проводили всё лето дети ПЧСТРа,второго Кустаная,Уральской и Кирпички,может сегодня она стала болотом по вашему Галина....да болоте рыба не водится...