Обсуждение публикаций
≡ «Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация автобусных перевозок в Костанае продолжается
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53027
«Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация автобусных перевозок в Костанае продолжается
Отправлено: 26.11.25 - 21:45
Автобусы, которые возят людей в населенные пункты Костанайского района и в Рудный, не должны иметь отношения к бюджету областного центра. О том, что с ними надо сделать, рассказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
1
Re: «Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация...
Отправлено: 26.11.25 - 21:45
#1
120й лакомый кусок, Брунера выкинут, поставят свои, сейчас там сколько Рудный-Костанай, по моему 735 тенге с автовокзала, вот сделают по 700 и нормально
И несколько тысяч человек, то есть их деньги будут отлично пристроены!
А куда деваться то?
Сейчас такси по 600, а там они по 800-1000 будут катать в легкую
1
«Эти шесть маршрутов мы хотим передать» - Оптимизация автобусных перевозок в Костанае продолжается
Отправлено: 26.11.25 - 22:39
#2
Ну и дополнение с инсты

