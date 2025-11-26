Re: Сезонная вспышка? Дети из 57 школ Костанайской области...

Отправлено: - 20:54

А вы ещё БОЛЬШЕ дайте прав этим маленьким негодникам, и получите еще не только это! Сегодня дети совершенно не слушают родителей, да и те со временем руки опускают, чуть что вы не имеете права, я буду жаловаться и тд итп... они ходят полуголые, другие в тёплое время балаклавы натянут и ходят. Это что вообще творится в обществе? может уже пора вернуть всё на свои места, пока нация ещё имеет шанс выжить! У нас тут не тропики, у нас осенью весной самое время вирусов одеваться нужно соответственно. помню в детсве не раз получал от родителей за выход на улицу без шапки.Поробуйте сегодня повторить это со своим дитём! я вам большинству не завидую! либо детей отберут либо штрафанут, причем с удовольствием! а сейчас ходиить полуголым это в норме. поэтому все больницы усыпаны этими дошнотиками. но они и тут нифига родителей не слушают! вот ваша свобода! кому она такая нужна? да только врагам заклятым, дабы быстрее освободилась такая богатая территория от народонаселения.