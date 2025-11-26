НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сезонная вспышка? Дети из 57 школ Костанайской области учатся дома, 18% студентов на больничном
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53027
Сезонная вспышка? Дети из 57 школ Костанайской области учатся дома, 18% студентов на больничном
Отправлено: 26.11.25 - 20:54
Еще в 98 школах на дистанционный формат переведен 841 класс с контингентом 15 053 школьника. Таким образом, 26 ноября на онлайн-обучении находилось уже 54 097 учащихся.
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
290
Re: Сезонная вспышка? Дети из 57 школ Костанайской области...
Отправлено: 26.11.25 - 20:54
#1
А вы ещё БОЛЬШЕ дайте прав этим маленьким негодникам, и получите еще не только это! Сегодня дети совершенно не слушают родителей, да и те со временем руки опускают, чуть что вы не имеете права, я буду жаловаться и тд итп... они ходят полуголые, другие в тёплое время балаклавы натянут и ходят. Это что вообще творится в обществе? может уже пора вернуть всё на свои места, пока нация ещё имеет шанс выжить! У нас тут не тропики, у нас осенью весной самое время вирусов одеваться нужно соответственно. помню в детсве не раз получал от родителей за выход на улицу без шапки.Поробуйте сегодня повторить это со своим дитём! я вам большинству не завидую! либо детей отберут либо штрафанут, причем с удовольствием! а сейчас ходиить полуголым это в норме. поэтому все больницы усыпаны этими дошнотиками. но они и тут нифига родителей не слушают! вот ваша свобода! кому она такая нужна? да только врагам заклятым, дабы быстрее освободилась такая богатая территория от народонаселения.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46576
Re: Сезонная вспышка? Дети из 57 школ Костанайской области...
Отправлено: 26.11.25 - 21:42
#2
Нам как бы повезло, двое заболели 17го числа, а 24го им выдали справки и в школу, ну как выдавали, два врача тоже заболели и нам просто по телефону справки сделали, 24го пришли, справки без детей забрали и блин, в школу неохота идти, там же все болеют, повезло что объявили карантин или как его там.
Сейчас наслаждаемся, все взяла на себя продленка, туда ходим
