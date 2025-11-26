НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и полиции начали рассматривать в Костанайском областном суде
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53027
"Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и полиции начали рассматривать в Костанайском областном суде
Отправлено: 26.11.25 - 10:59
Суд первой инстанции признал Татьяну Чокан виновной в правонарушениях по ч. 1 ст. 434 («Мелкое хулиганство») и ч. 3 ст. 667 («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции») КоАП РК. Она не согласна с этими обвинениями.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1954
Re: "Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 26.11.25 - 10:59
#1
Вроде и закон есть закон, а с другой стороны - несколько взрослых мужиков, на да девушку накинулись вот так, через суд. Она не бухая, морды бить не кидалась, хотела всего лишь получить справедливость, которую эти господа собственно и должны обеспечивать.
Но с другой стороны "задеть ногой" 2 полицейских - тоже талант надо иметь)
Мутная ситуация
А
Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
38
"Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и полиции начали рассматривать в Костанайском областном суде
Отправлено: 26.11.25 - 11:49
#2
Цитата:
vofkakst:
Но с другой стороны "задеть ногой" 2 полицейских - тоже талант надо иметь)

Отредактировали, судья сказала именно слово "пинала".
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
982
Re: "Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 26.11.25 - 12:21
#3
Цитата:
Андрей Скиба:
судья сказала именно слово "пинала".

явно борщит мадемуазель)
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29317
"Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и полиции начали рассматривать в Костанайском областном суде
Отправлено: 26.11.25 - 12:22
#4
Цитата:
общественного инспектора в области ответственного обращения с животными

Такие титулы каждый себе сам выдумывает, или куда-то надо обращаться за получением? :-o :lol: Я бы хотел быть общественным инспектором увеселительных заведений, ну или хотя бы бань, на крайний случай.)) Не, лучше так: общественный инспектор банкетов :lol: :lol: :lol:

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1954
"Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и полиции начали рассматривать в Костанайском областном суде
Отправлено: 26.11.25 - 12:43
#5
Цитата:
maxsaf:
бань

БАНЬкетов
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29317
"Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и полиции начали рассматривать в Костанайском областном суде
Отправлено: 26.11.25 - 12:50
#6
Цитата:
vofkakst:
БАНЬкетов

Я передумал. Хочу инспектировать массажные салоны на общественных началах. Типа дружинника, чтобы строго так наказывать за каждую мелочь :lol:
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2762
"Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и полиции начали рассматривать в Костанайском областном суде
Отправлено: 26.11.25 - 13:14
#7
Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы.
Должность предусмотрена Законом РК "Об ответственном отношении с животными":
9) общественный инспектор в области ответственного обращения с животными (далее – общественный инспектор) – физическое лицо, осуществляющее общественный контроль в области ответственного обращения с животными в соответствии с правилами проведения общественного контроля в области ответственного обращения с животными;
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1865
Re: "Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 26.11.25 - 16:56
#8
Цитата:
maxsaf:
Хочу инспектировать массажные салоны

верховный инспектор Законопорядка /
