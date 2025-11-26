Re: "Именем Закона!" - Дело о конфликте зоозащитницы и...

Вроде и закон есть закон, а с другой стороны - несколько взрослых мужиков, на да девушку накинулись вот так, через суд. Она не бухая, морды бить не кидалась, хотела всего лишь получить справедливость, которую эти господа собственно и должны обеспечивать.

Но с другой стороны "задеть ногой" 2 полицейских - тоже талант надо иметь)

Мутная ситуация