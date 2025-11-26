НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Стреляют без разговоров": депутат оправдал усыпление собак сомнительными "зарубежными примерами"
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53024
"Стреляют без разговоров": депутат оправдал усыпление собак сомнительными "зарубежными примерами"
Отправлено: 26.11.25 - 09:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из главных лоббистов инициативы – мажилисмен Едил Жанбыршин – выступил в прямом эфире в Intagram с целым рядом спорных заявлений в поддержку законопроекта. В пример он привёл Турцию, Финляндию и Норвегию.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1954
Re: "Стреляют без разговоров": депутат оправдал...
Отправлено: 26.11.25 - 09:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
практически нет бездомных животных благодаря строгим законам. 

Но никак не потому, что местные власти преспокойно и с легкостью сносят жилые кварталы (частный сектор) и люди вынуждены уезжать с обжитых мест. В ряде случаев принимая решение бросить собаку - т.к. в квартире собаку держать не все хотят и могут. Но снос частного сектора в расчет же никто не возьмет
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS