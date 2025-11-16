НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Vit
Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17270
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.11.25 - 19:39
#9076
Вечер в хату братья и сестры форумчане. У меня знакомая девушка попала в беду. Связалась с плохими людьми которые занимаются мошенничеством.Но она не че об этом не подозревала. Просьба у кого есть хороший, высоковалифицированый адвокат. Скинуть телефон в личку. Человека возможно могут или хотят сделать крайним. Или человека из органов. Крутого. Возможно он сможет получить звездочку. Потому как она сможет сдать всю цепочку.Всем спасибо.
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46573
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.11.25 - 15:28
#9077
Скоро год Виктору, отличный чувак был

