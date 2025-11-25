НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подрывая авторитет мундира - В избиении полицейского при исполнении обязанностей обвиняются двое мужчин в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53022
Подрывая авторитет мундира - В избиении полицейского при исполнении обязанностей обвиняются двое мужчин в Костанайской области
Отправлено: 25.11.25 - 13:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно обвинению, Анатолий КЛИМЕНТЬЕВ и Александр ДИНИУС избили Алексея ТРИСТИНСКОГО в с. Пресногорьковка Узункольского района. Перед этим участковый инспектор сделал Климентьеву замечание за то, что тот ударил своего пасынка.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
571
Подрывая авторитет мундира - В избиении полицейского при исполнении обязанностей обвиняются двое мужчин в Костанайской области
Отправлено: 25.11.25 - 13:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"бойцов деревенских" теперь закроют скорее всего

[Исправлено: ОГПУ, 25.11.2025 - 15:01]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS