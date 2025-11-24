Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном
Отправлено: 24.11.25 - 17:31
Компания QC HOLDING при поддержке фонда предпринимательства «Даму» и Bereke Bank восстановила пустующее здание по ул. Молодой Гвардии. Теперь это современный отель «ABYROY» с 50 гостиничными и 24 апарт-номерами - важный объект, который будет служить развитию инфраструктуры и предпринимательства.
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 24.11.25 - 17:31
Сколько пафоса! Полагаю фотограф применил все свои таланты при съемке здания снаружи, чтобы окружающий "рудный" в кадр не попал. Нужно хотя бы рекомендовать не прогуливаться гостям до пушкина улицы и не смотреть на работу светофора на перекрестке молодой и топоркова и вообще по топоркова в сторону 40 лет не ездить. А то чего доброго от увиденного "рая" передумают инвестировать
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 24.11.25 - 17:50
одна гостиница, которая уже не вмещает всех желающих.
В городе Рудном есть *Триумф* по парковой в три этажа,*Троя* по Ленина в пять этажей, возле суда, и на площади четырехзвездочный *Горняк*. Думаю на наш не большой город хватает
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 09:38
А еще гостевой дом для приезжих специалистов ССГПО...
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 09:42
А вот интересно- бывшая госсобственность- УПК, каким образом она стала частной? Второй вопрос: а почему не восстановили УПК, или рабочие руки в стране не нужны??? Сомневаюсь, что этот отель принесет больше пользы, чем восстановленный бы на его месте УПК.. А так- очередной отмыв бабок и создание гостевого дома, в будущем который будет сдаваться по часам (слава богу в частном секторе находится, лишних глаз не так много будет)..
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 09:43
Или школу бы восстановили- проект типовой, такие же здания у 6 школы, у 2-ой
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 09:45
Нашим китайцам,которые на КИА работают, тоже бы такой не помешал.
Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном
Отправлено: 25.11.25 - 09:46
Что-то нездоровая страсть к отелям в нашем не шибко туристическом регионе. Странно это все. То мы пилотов иностранных в хилтоны ждем, то еще кого. Или наши люди чисто в отелях предпочитают время проводить?
Отправлено: 25.11.25 - 09:49
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 10:08
Отправлено: 25.11.25 - 10:33
Отправлено: 25.11.25 - 10:46
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 11:04
Странное название для гостиницы - Достоинство!
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 11:42
Отправлено: 25.11.25 - 12:31
Да, нее, что-то сделали с этим страхо....м и сделали, молодцы. Гостиница так гостиница, главное не развалюха что была а вполне симпатичное здание, и что архитектуру (какая-никакая архитектура у строения была) в некоторой степени сохранили тоже молодцы. Но пафос с открытием к чему? Неужели он только меня раздражает? Ещё в школе, помню, на линейки не ходил, потому что "мы учиться пришли или п....ж этот беспонтовый ни о чем слушать??" Мне эти пожелания и напутствия нахрен не упали
