НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Я не собираюсь идти на митинг, что я гетеросексуал" — депутат о запрете пропаганды ЛГБТ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53020
"Я не собираюсь идти на митинг, что я гетеросексуал" — депутат о запрете пропаганды ЛГБТ
Отправлено: 25.11.25 - 12:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Едил Жанбыршин в прямом эфире Мажилиса прокомментировал нормы закона, запрещающего в стране пропаганду ЛГБТ. В начале эфира депутат заявил, что закон не запрещает ту или иную сексуальную ориентацию.
Читать новость

О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
570
Re: "Я не собираюсь идти на митинг, что я...
Отправлено: 25.11.25 - 12:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовок двусмысленный, специально только из-за него и зашёл почитать, можно вырвать из контекста и мужик прославился бы :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS