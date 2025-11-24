НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53020
Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном
Отправлено: 24.11.25 - 17:31
Компания QC HOLDING при поддержке фонда предпринимательства «Даму» и Bereke Bank восстановила пустующее здание по ул. Молодой Гвардии. Теперь это современный отель «ABYROY» с 50 гостиничными и 24 апарт-номерами - важный объект, который будет служить развитию инфраструктуры и предпринимательства.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1992
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 24.11.25 - 17:31
#1
Сколько пафоса! Полагаю фотограф применил все свои таланты при съемке здания снаружи, чтобы окружающий "рудный" в кадр не попал. Нужно хотя бы рекомендовать не прогуливаться гостям до пушкина улицы и не смотреть на работу светофора на перекрестке молодой и топоркова и вообще по топоркова в сторону 40 лет не ездить. А то чего доброго от увиденного "рая" передумают инвестировать :lol:
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7875
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 24.11.25 - 17:50
#2
одна гостиница, которая уже не вмещает всех желающих.
В городе Рудном есть *Триумф* по парковой в три этажа,*Троя* по Ленина в пять этажей, возле суда, и на площади четырехзвездочный *Горняк*. Думаю на наш не большой город хватает
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
435
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 09:38
#3
А еще гостевой дом для приезжих специалистов ССГПО...
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
435
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 09:42
#4
А вот интересно- бывшая госсобственность- УПК, каким образом она стала частной? Второй вопрос: а почему не восстановили УПК, или рабочие руки в стране не нужны??? Сомневаюсь, что этот отель принесет больше пользы, чем восстановленный бы на его месте УПК.. А так- очередной отмыв бабок и создание гостевого дома, в будущем который будет сдаваться по часам (слава богу в частном секторе находится, лишних глаз не так много будет)..
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
435
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 09:43
#5
Или школу бы восстановили- проект типовой, такие же здания у 6 школы, у 2-ой
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1840
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 09:45
#6
Нашим китайцам,которые на КИА работают, тоже бы такой не помешал.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1951
Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном
Отправлено: 25.11.25 - 09:46
#7
Что-то нездоровая страсть к отелям в нашем не шибко туристическом регионе. Странно это все. То мы пилотов иностранных в хилтоны ждем, то еще кого. Или наши люди чисто в отелях предпочитают время проводить?
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1840
Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном
Отправлено: 25.11.25 - 09:49
#8
Цитата:
vofkakst:
страсть к отелям

Просто вы не сталкивались. Та же Медео постоянно всё занято. Да и бичёвские тоже всегда заняты. Гостишки нужны,однозначно.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8381
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 10:08
#9
Цитата:
Михаил:
отмыв

А в чём здесь отмыв бабок? Вроде написано половина своих средств, половина заёмных,пусть из Даму, но их всё равно отдавать придётся! Просто не надо из этого делать событие вселенского масштаба! Вот если акиму приплатили за бесплатную рекламу, тогда это криминал, а так обычная информашка про рядовое событие из мира бизнеса.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1951
Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном
Отправлено: 25.11.25 - 10:33
#10
Цитата:
Сабыр:
Гостишки нужны,однозначно

А еще нужны школы, сады, больницы и электростанции. Но мы гордимся только открытием отелей. Что не является первостепенной потребностью в регионе
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1840
Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном
Отправлено: 25.11.25 - 10:46
#11
Цитата:
vofkakst:
не является

Мелко мыслити,уважаемый :lol: А как же инвесторы,или откаты сами себя привезут :lol:
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3910
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 11:04
#12
Странное название для гостиницы - Достоинство!
Цитата:

Ценовая политикана, в зависимости

это специально для политиканов такое название для гостиницы придумали?
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2761
Re: Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING...
Отправлено: 25.11.25 - 11:42
#13
Цитата:
юля елиссева:
такое название для гостиницы придумали?

Исправил. Спасибо
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1992
Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном
Отправлено: 25.11.25 - 12:31
#14
Да, нее, что-то сделали с этим страхо....м и сделали, молодцы. Гостиница так гостиница, главное не развалюха что была а вполне симпатичное здание, и что архитектуру (какая-никакая архитектура у строения была) в некоторой степени сохранили тоже молодцы. Но пафос с открытием к чему? Неужели он только меня раздражает? Ещё в школе, помню, на линейки не ходил, потому что "мы учиться пришли или п....ж этот беспонтовый ни о чем слушать??" Мне эти пожелания и напутствия нахрен не упали
