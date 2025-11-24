Первый апарт-отель от строительной компании QC HOLDING торжественно открыли в Рудном

Отправлено: - 12:31

Да, нее, что-то сделали с этим страхо....м и сделали, молодцы. Гостиница так гостиница, главное не развалюха что была а вполне симпатичное здание, и что архитектуру (какая-никакая архитектура у строения была) в некоторой степени сохранили тоже молодцы. Но пафос с открытием к чему? Неужели он только меня раздражает? Ещё в школе, помню, на линейки не ходил, потому что "мы учиться пришли или п....ж этот беспонтовый ни о чем слушать??" Мне эти пожелания и напутствия нахрен не упали