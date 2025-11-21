Депутаты большинством голосов поддержали переименование улиц в Рудном
Отправлено: 21.11.25 - 17:55
Высказать свое мнение пришли как сторонники, так и противники этой инициативы. Зал едва вместил всех желающих. Посадочных мест хватило не всем и даже с учетом дополнительных стульев десятки людей слушали выступления стоя. Читать новость
Ты пишешь в общественном нашем казахстанском чате, так что будь добр, смотри что ты пишешь для общества, в коем и я состою как представитель русского мира, уважающего при этом казахстанцев как единый народ
Говорите до конца - в русскоязычной ТОО "Иволга" - на руководящих должностях не было ни одного из титульной нации, - Абенов Мурат - не в счёт- так для БЛЕЗИРА, что бы соблюсти приличия. Казахи работали в этой компании, но глубоко внизу, в поле, на ферме и прочее. И никто по этому поводу НЕ НОЕТ- нет, так нет, потому что - хозяин - НЕ КАЗАХ. Какие проблеммы- это его компания и его правила.
КГСПС: Казахстан казахским
Армения- армянская; Россия- русская; Литва- литовкская; Украина- украинская; Узбекистан- узбекская - что не так то ??? А, какой должен быть Казахстан- не казахским ,а русским, украинским, немецким и прочее - так что ли ??? ИДИОТИЗМ - это.
Вам же тут живётся - ХОРОШО, лучше чем в России- это самое главное.
КГСПС: идёт откровенная казахизация в ономастике. Так правильно?
Мне не очень, скажем - СОВСЕМ не нравиться переименование улиц, городов и прочее, но скажу так: - да, ПРАВИЛЬНО- это МОЯ страна и казахи ВОЛЬНЫ в СВОЕЙ стране поступать так как считают НУЖНЫМ. У кого мы должны СПРАШИВАТЬ на это разрешение: - у русских, у немцев, у армян ???- они же у нас не спрашивают на всякие внутренние дела и мы НЕ ДОЛЖНЫ оглядываться ни на кого. Вам, русскоязычным это не нравиться- кто вам в этом мешает- ВПЕРЁД-организовывайте различные общества, движения, партии, кружки типа "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" и прочее и БОРИТЕСЬ против этого всеми ЗАКОННЫМИ на это СПОСОБАМИ, а не нойте по углам и форумам. У вас для этого есть русскоязычные депутаты Мажлиса, русскоязычные члены Правительства и прочие высокопоставленные русскоязычные гос.чиновники и богатые и влиятельные русскоязычные бизнесмены и предприниматели. По видео видно же что практически ВСЕ русскоязычные депутаты рудненскогог городского маслихата ( кроме одного) проголосовали "ЗА".
111: в коем и я состою как представитель русского мира,
Изыди! С русским миром ты, в лучшем случае, чуть соприкоснулся в лице твоей суженой. Что это такое не знаешь и право его "представлять" не имеешь! Или ты специально его хочешь опорочить твоим присутствием?
ACROS: ПРАВИЛЬНО- это МОЯ страна и казахи ВОЛЬНЫ в СВОЕЙ стране поступать так как считают НУЖНЫМ.
Всё было бы верным, если бы эта страна была моноэтнической. Если же казахи не будут считаться с мнениями граждан других национальностей, то это ДИСКРИМИНАЦИЯ по этническому признаку.(Дискриминация — это необоснованное ущемление прав и свобод человека или группы людей)
таноми52: Всё было бы верным, если бы эта страна была моноэтнической. Если же казахи не будут считаться с мнениями граждан других национальностей, то это ДИСКРИМИНАЦИЯ по этническому признаку.
Так они считаются, просто счёт всегда будет не в пользу меньшинств. Голосование проведено, один против. А кто эти люди, как они туда попали, где представители этнических меньшинств? Кстати, если брать локально, то в Рудном это не такое уж и меньшинство. Одна единственная мадам неуравновешенная сказала свое жесткое НЕТ, а остальные уже смирились со своей второстепенной ролью.
Всё было бы верным, если бы эта страна была моноэтнической.
Нет, в Казахстане мы все казахи, даже я, представитель русского мира, как и в России мы русские все. Отсюда пошло название Русский мир, потому что там и казах и башкир и татарин чувствуют себя единым народом, русскими!
saba: Недавно в Ютубе любопытный опрос видел. Спрашивали на улицах Казани, нужно ли в Татарстане русским изучать татарский язык в школах. Все опрашиваемые и русские и татары сошлись во мнении, что не нужно.
И что в этом любопытного? все предельно ясно и логично.
